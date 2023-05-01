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勞工流產請假 雇主不得扣全勤獎金「違法最高罰百萬」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動部發布修正《勞工請假規則》第9條，明定勞工因妊娠未滿3個月流產，如未請產假而依勞工請假規則請普通傷病假，雇主不得因此扣發全勤獎金，5月3日生效。 情境示意圖。圖／Ingimage
勞動部發布修正《勞工請假規則》第9條，明定勞工因妊娠未滿3個月流產，如未請產假而依勞工請假規則請普通傷病假，雇主不得因此扣發全勤獎金，5月3日生效。 情境示意圖。圖／Ingimage

勞動部於今日發布修正《勞工請假規則》第9條，明定勞工因妊娠未滿3個月流產，如未請產假而依勞工請假規則請普通傷病假，雇主不得因此扣發全勤獎金，5月3日生效。

勞動部說明，現行性別工作平等法（以下簡稱性平法）對於女性勞工「分娩前後」與「妊娠3個月以上」、「妊娠未滿3個月」及「妊娠未滿2個月」流產分別訂有8星期、4星期、1星期及5日之產假規定，至於產假期間薪資之計算，依相關法令之規定。另適用勞動基準法者，勞動基準法則訂有產假8星期及4星期工資照給之規定。

勞動部進一步指出，過去女性勞工妊娠未滿3個月流產，如果依性平法請1星期或5日產假者，相關法令並無給薪規範，但依性平法第21條第2項規定，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金；如果女性勞工未請產假，而選擇於上開日數期間內依勞工請假規則請普通傷病假，1年內未超過30日部分，工資折半發給，惟以往對於雇主得否因此扣發全勤獎金，並無明文規範。

勞動部表示，為貫徹憲法母性保護之精神，參照性平法第21條第2項規定意旨，修正勞工請假規則第9條規定，未來女性勞工妊娠未滿3個月流產請普通傷病假者，其受領全勤獎金之權益同受保障。雇主如扣發全勤獎金，經地方勞工行政主管機關查證屬實，將依法處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

勞動部

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