他爽收「五一勞動節巨額獎金」嗨翻 網羨慕：沒錢還得加班

許多人期待的五一連假正式開始，除了勞動節放假之外，有勞工討論公司的勞動節福利，有人不僅有獎金還有禮券，不過幾家歡樂幾家愁，也有人連禮金都沒有，當天還得加班。

一名網友在Dcard發文，提到28日收到老闆發的勞動節禮金2000元，在與其他公司的朋友聊天時，卻發現有的公司有發、有的沒有發，於是好奇「大家勞動節福利如何呢？」

貼文引起網友紛紛留言「第一次聽說這個東西，也太好」、「像鬼一樣，聽過，沒收過」、「這什麼鬼東西，能放假就很快樂了」、「羨慕，我都沒有」、「收到衛生紙跟洗衣精⋯⋯」、「沒有禮金這種東西，還被逼著加班」、「我那天要上班，而且還沒有雙倍」。不過也有網友有收到禮金「4000元現金」、「我們3600」、「1200直接入帳」、「2000禮券」，還有人收到巨額「2000現金、5000禮卷」，讓眾人直呼「無敵了吧」。

事實上，依《勞動基準法》第37條規定，「勞動節」（5月1日）為勞工應放假之日（即俗稱之國定假日），雇主應讓勞工休假並給薪，如果真的需要勞工於當日出勤，必須徵得勞工同意，並且加倍發給工資。