勞資爭議有哪些？網議五大「勞資糾紛排行」大公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤過去一年內「勞資糾紛」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大勞資糾紛排行。

當勞資雙方在職場上能夠和諧共處，就能為彼此創造雙贏的局面，也會有效地減少衝突和糾紛的產生。然而，由於勞工是以提供勞務為基礎的，而雇主則透過經營管理來獲取企業的利益，因此，勞資雙方在利益認知上難免會有所差異，從而造成程度不等的勞資糾紛。

「資遣與解雇」方式造成勞資關係緊張 「加班費給付」標準引爭議

▲ TOP5 勞資糾紛 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 資遣與解雇

「資遣與解雇」是網友最熱議的勞資糾紛類型，勞資糾紛時常在雇主解僱或資遣員工時出現，這是源自於許多企業主誤以為只要有付資遣費，就可以直接解僱勞工，但實則不然。便有網友分享合法的資遣流程「雇主必須先預告、通報並開立非自願離職證明」，引發網友大讚「學到了、又上了一課。」

NO2. 加班費給付

加班費請領的標準，也常常挑起勞資關係之間的緊張情緒，因為加班的規則常常因產業別的不同而有變化。有網友在討論區發文詢問「公司不給加班費或要求下班時間先打卡，然後繼續上班怎麼辦？」，吸引熱心網友回覆「記得先蒐集完整的打卡紀錄，未來才有機會勞資調解成功」。

NO3. 工資計算

工資問題也會延伸出許多勞資爭議，例如遲發薪水、積欠薪水，甚至強迫薪水回捐等問題。便有人在討論區留言表示「我曾經在某間公司待3個月了，3個月沒有拿到薪水！」，引起許多網友紛紛替其抱不平；也有從事社工的網友回應「社工界有領到薪水後要回捐一定的比例回協會的不成文規定」，引起大家對於工資計算的種種爭議發表看法，成為另一備受討論的勞資糾紛事項。

NO4. 調職處分

調職處分也時常被網友提及，因勞基法有明確訂定資方不得以不合理的調職要求，將員工調離現職，其實合理的調職應基於營業上的必要性、不可調降工資及勞動條件且新工作也要是勞工能力所及、可以勝任，同時如果調動工作地點過遠，雇主應給予必要協助並考量勞工及其家庭之生活利益。便有網友便在討論區分享自己遇到的調職經驗「新職務調整雖屬升遷，但薪資待遇與現職無異，且須調離居住地，工作地與居住地距離超過100公里」，引發網友熱烈討論。

NO5. 勞健保

勞健保引起的勞資爭端，除了公司未依規定給予勞健保之外，有些公司甚至會將投保薪資「高薪低報」節省成本，而對員工權益產生重大影響，例如勞工退休金等權益。有網友便在討論區發文表示「聽說沒有勞保的工作還蠻多的」，引起熱烈回覆，紛紛表示若公司未依照規定給予基本的勞健保，可以透過1955專線來申訴，別讓自己的權益睡著了！

看完了本篇文章，你對勞資糾紛的種類有更多瞭解了嗎？趕快看看你是否也遇到上述問題吧！勞工和雇主都應該彼此尊重，建立信任，並尋求合作和共同利益。只有這樣，才能真正實現雙贏的局面。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「勞資糾紛」相關討論則數。

觀測期間：2022/04/01-2023/04/13，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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