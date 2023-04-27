虎尾科大辦求職博覽會 護國神山台積電也來徵才

即將進入畢業季，雲林縣虎尾科技大學與勞動力發展署雲嘉南分署舉辦「2023虎嘯好薪情 校園徵才博覽會」，超過90家國內外企業設攤徵才，含括半導體、精密機械、綠能、紡織、電子與飛機維修等，提供約3500個工作機會，連大家嚮往的護國神山台積電也來徵才，格外引起學生注目。

虎科大連續9年辦校園徵才，創造畢業生92%的高就業率，因應後疫情時代，產業轉型及人才孔急，今年更有多家國內知名，也是學生夢想就職的企業來徵才，包括台積電、上銀科技、緯創資通、矽品精密工業、光陽集團、榮田精機、台中精機、義美食品等超過90家企業來覓才。

今年不僅提供逾3500個職缺，平均月薪也都在30K以上，超過20家企業上看50K，其中半導體與資通訊科技產業更有企業祭出60K薪資，搶攻科技專業人才。今天博覽會一開幕即吸引大批學生參加，其中半導體科技和無人機以及精密機械詢問度高，由此也可看出學生的求職趨向。

勞動部雲嘉南分署副署長許慧香指出，虎科大辦理徵才和產學職業養成的成效，深受各界肯定，也頗具名聲，每年皆能吸引許多績優廠商參與就業博覽會，帶給學子或待業民眾更多好工作，相當難得。

虎科大校長張信良表示，因應高速數位化時代，虎科大整合電資、管理與文理三大學院組成跨領域教師團隊，提升技術分享與綜整能力。校內職涯輔導機制，為畢業生量身訂作就業職能診斷諮商，以及職涯輔導課程，強化自身優勢，為就業競爭力加值。

張信良表示，面對電子產業、智慧機械等熱門領域產業缺工現況，虎科大發揮工科學校優勢，積極培育更多新興科技人才進入職場，創造企業、學校、學生三贏。