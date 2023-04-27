影／童綜合醫院職災職能復健專責醫院揭牌 服務台中海線20萬名勞工

童綜合醫院獲勞動部認可成為「職災職能復健專責醫院」，今天揭牌，該醫院去年7月成立職災職能復健中心，已協助30名因職業傷害的勞工重返職場，今年1月成立專責醫院，更收治服務20名職災勞工，是全國職災職能復健專責醫院中，服務人數最多的醫院。

勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂今天參加揭牌儀式說，童醫院投入資源在職災職能復健，這對職災勞工很重要，童醫院民國98年已成立職業醫學科，到現在已服務14年，現在成立專責醫院成一條龍服務，職災勞工到醫院從診斷治療、職能復健到重返職場，這是台灣很重視的服務體系，去年勞工職業災害保險及保護法通過後，讓這些工作制度化，透過政府的部分經費補助，醫院支持，到目前為止，全國有專責醫院28家，童醫院是台中海線第一家，可服務20萬名勞工。

童綜合醫院去年5月開始承接職災職能復健計畫，同年7月成立「職災職能復健中心」，已協助40多位職災勞工，並讓30位因職業傷害的勞工重返職場，今年更獲得勞動部認可為「職災職能復健專責醫院」，持續協助職災勞工或雇主擬訂復工計畫，進行職業災害勞工工作分析、功能性能力評估及增進其生理心理功能之強化訓練等職能復健服務，透過職災職能復健中心團隊的協助，為勞工復工需求設定功能提升目標，讓職災勞工能儘早重返職場，減少勞工等待或嘗試復工期間所耗費的時間、醫療及社會成本，並降低再次受傷的風險。

51勞動節前夕，為了讓更多民眾了解職業傷害診治、醫療、復健與復工計畫等職災整合性業務，童醫院今天舉辦「職災職能復健專責醫院揭牌典禮」，邀請勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂、台中市政府勞工局福利促進科長陳玉菁、財團法人職業災害預防及重建中心副執行長鄧明斌等人參加。

童醫院職災職能復健中心治療師暨個管師江嘉惠分享個案治療成果，52歲陳小姐倉儲管理員，上班通勤途中車禍，腰椎骨折受傷無法長時間行走，手部神經受損也無法使力，導致工作受到阻礙，經轉介到童醫院職災職能復健中心後，評估其工作需求後設計工作強化訓練，手的活動力與身體肌耐力皆透過工作強化訓練而增強，因此能符合工作需求而回到工作職場。

童醫院復健醫學部主任李敏輝指出，台中市目前僅有4家「職災職能復健專責醫院」，童醫院是其中一家，也是台中第二家承接職災勞工職能復健服務的醫院，服務內容多元且經驗豐富，更是海線唯一獲得勞動部認可的職災專責醫院，期許解決海線與其他地區需要服務的職災勞工就業復工問題，並幫助勞工與其家庭儘早恢復昔日的生活品質。