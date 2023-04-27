他滑臉書見「台積電」狂打徵才廣告 內行曝真相：缺新鮮的肝

「護國神山」台積電(2330)釋出的工作機會，無論福利、薪資都相當優渥，讓不少人搶著想加入。而近日網路節目《木曜4超玩》最新一集就到台積電拍攝，掀起網友們討論，影片中提到設備工程師有多棒，但有網友滑臉書時卻一直看到設備工程師徵才廣告，甚至還拍攝形象廣告，有內行就透露內幕，直呼各位要思考清楚。

網友在PTT上以「GG最近是很缺設備工程師嗎？」為題發問，表示自己近日看了一日系列拜訪台積電，影片內容介紹台積電設備工程師有多棒多好，但他滑臉書時意外發現，台積電徵才廣告，招募設備工程師，「加入台積，共創奇蹟」。

原Po表示，台積電為徵才，拍了許多形象廣告，「說裡面設備仔工作幸福，都實現人生夢想之類的，那麼，是不是最近這職缺真的很缺，有沒有八卦？」。

文章曝光，網友們紛紛留言，「十萬青年十萬肝，輪班GG救臺灣」、「雖然薪水高，但進去跟當兵一樣」、「外面的搶著進去，裡面的想逃出來」、「一直都缺吧，每年校園徵才都看得到」、「設備真的很慘，勸有能力的缺錢再考慮」、「肝指數正常都能去吧」。

事實上，台積電今年擴大徵才，預計招募超過6000名新進員工，台積電也在今年3月時公布，去年員工平均年薪突破300萬元大關。