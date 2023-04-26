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老闆別看！上班這段時間最常出現薪水小偷 一票人認問「薪」無愧

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文表示薪水小偷不僅工作時間擺爛，還沒有貢獻生產力，通常在下午時段常發生，貼文引發討論。 情境示意圖。圖／Ingimage
有網友發文表示薪水小偷不僅工作時間擺爛，還沒有貢獻生產力，通常在下午時段常發生，貼文引發討論。 情境示意圖。圖／Ingimage

近期國民黨議員徐巧芯指控民進黨議員許淑華是薪水小偷，長期缺席每周三市議會大會，許淑華也表示，自己周三都有法律服務行程，反擊對方才是「芯」水小偷，也讓薪水小偷話題持續延燒。有網友發文表示，所謂薪水小偷是工作偷懶、沒貢獻生產力，卻領原本薪水的人，並指出下午「這段時間」就常出現薪水小偷。貼文曝光後，意外引發許多網友共鳴。

搭上近期政壇最夯的薪水小偷話題，有網友在Dcard發文解釋何謂「薪水小偷」，指出一些上班族利用正常工作時間，默默偷懶、擺爛、放空，或者去處理私事，不僅沒有貢獻生產力，還領原來薪資，這情況普遍被認為是「薪水小偷」。

原PO也表示，有聽說過一天當中，下午3點至5點最常出現這些摸魚的人，並詢問其他網友「你們是薪水小偷嗎？」。

貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言，「我的人生名言是，我要讓老闆知道創業是艱難的」、「效率太好，算在薪水小偷的範圍嗎？」、「公司表定四點下班，三點開始收拾剛剛好啊」、「沒有偷懶，要我做事也要有事做啊」、「我是佛系上班，交代公事有做有進度就好。剩餘時間自行安排，不求表現以免被盯上，最怕愣頭青豬隊友拚命做」。

也有網友直言，薪水待遇會影響一個人的工作動機，老闆給多少薪水，員工就做到相同程度就好，「就...公司給我的薪水只夠我的早上啊」、「沒辦法，28k我只能說服我自己努力一個早上，還要面對勾心鬥角的同事跟老闆，我無法努力一整天」、「我問『薪』無愧」。

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