中文系考上資工所！男問「非純血有什麼工作」 網給就業方向

科技業年薪百萬的工作吸引了不少上班族，日前一名網友表示，他大學是中文系，好不容易考上了私立大學的資工所，想走偏軟體的工作，好奇「科技業什麼職位會歡迎非純血資工碩？」對此，有人建議「走系統廠當IT人員、傳產也有機會」。

一名網友在PTT發文表示，他原本是念中文系的，在今年考上私立大學資訊工程所，目前他擁有的技能偏向軟體，包含JAVA、Python等等，他指出「我們碩士班必修人工智慧，我的指導教授專長是物聯網，但系上沒有物聯網的課程，因此指導教授建議我先修課，下學期再開始研究工作，以探索興趣為主」。

不過，原PO指出「考量到台灣科技業以硬體為強項，而且我的修課方向偏向軟體 ，這樣等於我畢業之後我會同時擁有硬體與軟體的知識，但我不會專精於任何一塊領域。我希望自己未來的工作是錢多事少離家近」。最後他拋問「科技業歡迎資工所的畢業生擔任怎麼樣的職位呢？」

對此，有網友建議他「可以往IT人員發展」、「中文系學士+私立資工碩，我只能說現在這個時間點，你非常不好找工作，除非不挑」、「系統廠研發工程師」、「半路出家洗上來的要去大廠很難啦，純軟小公司蹲一蹲再往純軟外商跳比較實際」、「私立普大應該可以進系統廠」、「修相關課程，去系統廠練功，跳二線公司」、「走純軟去當web人員吧」。