血汗補教師30K提離職 主管洗腦薪水不重要「可做到買房買車」

補習班教師要從事教學、做行政、經營親師關係、招生業務，究竟有多血汗？一名網友在Dcard以題為「#問 大家畢業後第一年的月薪是多少？」表示，自己在補習班上班，薪水約30K，因為要處理太多雜事，三餐不正常，於是提起離職，主管卻瘋狂洗腦不要辭職，表示「別人可以做補習班買房買車，妳也可以呀！」

網友表示，自己在補習班當英語助教老師，扣掉勞健保後月薪約28K，沒有年終獎金，也無三節禮盒，整天忙於雜事、沒時間吃飯，諸如要處理小孩與家長的各種問題、支援行政櫃檯與外師，週六也因為有招生活動而時常加班。

熱情減退之後，她向主管提出離職，表明不想再浪費時間，卻遭老闆瘋狂洗腦「新鮮人第一年的薪水不重要，能學到東西才是重點，過得辛苦一點沒關係，主要還是累積經驗，別人可以做補習班買房買車，妳也可以呀，怎麼會存不了錢？」原PO聽了主管話之後心想「薪水怎麼會不重要？難道自己上班是在做公益嗎？」

貼文曝光後引發網友迴響，直呼「快逃啊！」網友紛紛表示補教業真的很血汗，跳槽到科技廠、傳產薪水都比補教業好，加薪幅度也快。網友說，補教業要接放學、看功課、自掏腰包買教材備課、打掃，工時超過12小時沒加班費，從此不再踏入補教業。

也有人說，自己碩士畢業做安親班，薪水才30K，也幾乎沒有三節獎金，做不到3個月就跑了。有人建議可以轉當老師，時薪最低5,000，再兼家教一個月月入快10萬。