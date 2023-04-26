快訊

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

朱銘久病厭世 台灣能推行「安樂死」？薛瑞元指出卡關重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

血汗補教師30K提離職 主管洗腦薪水不重要「可做到買房買車」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Dcard表示，自己在補習班上班，薪水約30K，因為要處理太多雜事，三餐不正常而提出離職。圖為示意圖。圖／ingimage
一名網友在Dcard表示，自己在補習班上班，薪水約30K，因為要處理太多雜事，三餐不正常而提出離職。圖為示意圖。圖／ingimage

補習班教師要從事教學、做行政、經營親師關係、招生業務，究竟有多血汗？一名網友在Dcard以題為「#問 大家畢業後第一年的月薪是多少？」表示，自己在補習班上班，薪水約30K，因為要處理太多雜事，三餐不正常，於是提起離職，主管卻瘋狂洗腦不要辭職，表示「別人可以做補習班買房買車，妳也可以呀！」

網友表示，自己在補習班當英語助教老師，扣掉勞健保後月薪約28K，沒有年終獎金，也無三節禮盒，整天忙於雜事、沒時間吃飯，諸如要處理小孩與家長的各種問題、支援行政櫃檯與外師，週六也因為有招生活動而時常加班。

熱情減退之後，她向主管提出離職，表明不想再浪費時間，卻遭老闆瘋狂洗腦「新鮮人第一年的薪水不重要，能學到東西才是重點，過得辛苦一點沒關係，主要還是累積經驗，別人可以做補習班買房買車，妳也可以呀，怎麼會存不了錢？」原PO聽了主管話之後心想「薪水怎麼會不重要？難道自己上班是在做公益嗎？」

貼文曝光後引發網友迴響，直呼「快逃啊！」網友紛紛表示補教業真的很血汗，跳槽到科技廠、傳產薪水都比補教業好，加薪幅度也快。網友說，補教業要接放學、看功課、自掏腰包買教材備課、打掃，工時超過12小時沒加班費，從此不再踏入補教業。

也有人說，自己碩士畢業做安親班，薪水才30K，也幾乎沒有三節獎金，做不到3個月就跑了。有人建議可以轉當老師，時薪最低5,000，再兼家教一個月月入快10萬。

補習 加班費 安親班 新鮮人

延伸閱讀

年輕人流行「精緻窮」？ 網轟：薪水30k存錢有什麼意義

大學畢業跑外送他嘆「很浪費」 網掀戰：難怪你只領這薪水

都是月薪3萬多…為何不做超商去當兵？關鍵差別「10年後大不同」

40歲前年薪破300萬 網曝真實感受：生活品質沒什麼差別

相關新聞

血汗補教師30K提離職 主管洗腦薪水不重要「可做到買房買車」

一名網友在Dcard分享，自己在補習班上班，薪水約30K，因為要處理太多雜事，三餐不正常，於是提起離職，主管卻瘋狂洗腦不要辭職，表示「別人可以做補習班買房買車，妳也可以呀！」

華航疫後擴大徵才！延攬上百名新血 下半年陸續報到

疫後國境解封，旅運市場回溫，中華航空表示，即起為期兩周展開各領域人員擴大徵才，包含航務簽派員、資訊、人資、會計、修護、台...

人人都愛好同事！網友一致認同「這點」特質最重要

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職場好同事」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大職場好同事特質。 《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職場好同事」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大職場好同事特質。

中華大學校園徵才博覽會 80廠商釋3000職缺

中華大學校園徵才博覽會今登場，共有80多家廠商釋出3000多個職缺，包括台積電、力積電和緯創資通等12家竹科大廠都到校徵...

都是月薪3萬多…為何不做超商去當兵？關鍵差別「10年後大不同」

台海局勢緊張，促使明年起國軍義務役將恢復為1年，而志願役也持續招兵買馬。有網友好奇，志願役月薪3萬多，跟超商店員差不多，卻要24小時待命，會選擇當兵的因素是什麼？此話題掀起熱烈回應，兩種職業的優缺點也

國立大學畢業生期望薪資開30K 面試官酸：你怎麼覺得自己值得？

一名網友在靠北設計師表示，自己國立大學畢業，擅長的工具為Adobe Photoshop、Premier，面試平面設計職缺時，老實回答期望薪資是30K，結果面試官卻反嗆「你怎麼會覺得自己值30K？」貼文立刻引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦