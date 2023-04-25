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去家族傳產企業上班！頂大生月領3萬被榨乾 曝慘況：好想離職

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友回家族企業上班，不僅薪資不如預期，還被要求用休假時間支援公司。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友回家族企業上班，不僅薪資不如預期，還被要求用休假時間支援公司。 情境示意圖。圖／Ingimage

當家族有經營企業時，有些父母會要求小孩畢業後回家族企業上班，然而薪資與工作內容往往不符預期。一名頂大畢業生透露，因為家族企業缺人手，她臨時被叫回家幫忙，沒想到工作超忙，根本很少休息時間，連休假也要隨叫隨到，更要命的是，當初和公司談3開頭的薪水，真的只有月薪3萬，讓她崩潰直呼「好想離職」。

原PO在Dcard發文抱怨，家裡是傳產大盤商，因為人力不夠，她被家人「趕鴨子上架」，臨時叫回來上班。由於自己是頂大文組畢業，因此曾和家裡提過月薪至少要3萬5，「但是家裡說新人沒有在給這麼高薪資的，還說如果我留在北部，也要付房租生活費，不如在家裡上班可以省一筆」。最終兩方取得共識，月薪至少要「3開頭」，結果家裡真的只開剛好3萬給她。

原PO也透露，工作時間為早上8點到晚上5點，中午會休息半小時，但其實根本沒好好休息，都是快速吃午餐應付一下，接著繼續工作。另外，因為工作類型屬於服務業，年節假日也不可能休假。

不過，令原PO最痛苦的是工作和生活界線不明，因為她目前住家裡，有時明明是例休，卻被要求隨叫隨到，用休假時間去支援公司，讓她崩潰直呼，「我好想離職」。

貼文曝光後引發討論，有些網友勸原PO離職，「被騙回家的還不快逃」、「我真心覺得離開會比較好，就算會被罵也一樣，不認識的新人來應徵開出這樣的薪水很正常，台灣慣老闆太多了，但是對待自己的家人也這樣就很有問題了」、「那些說什麼在家工作很好的，就是在說風涼話罷了，公司不賺錢，妳進去就是賣掉妳的人生」。

有些人則有遇過類似經驗，「跟我家一樣欸，我們是中部傳產，當初也是說要『準備接班』，結果只給2萬8還沒有要教，後來每個小孩都被氣走去外面領年薪百萬，還不用受兩老的氣」、「我姐姐當初國外留學，後來也是回台灣在自己家公司做，由於其他人反彈，怕我姐姐奪權，她就出去找工作」、「家族企業真的要看欸，我有朋友家裡是賣昆蟲爬蟲的，獨子未來也要接家業，雖然一個禮拜休一天，不過都照時薪算，有勞健保還有公會，也能接教案」。

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