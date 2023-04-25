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都是月薪3萬多…為何不做超商去當兵？關鍵差別「10年後大不同」

聯合新聞網／ 綜合報導
國軍示意圖。志願役起薪不高，但補助加給項目令許多上班族羨慕。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
國軍示意圖。志願役起薪不高，但補助加給項目令許多上班族羨慕。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

台海局勢緊張，促使明年起國軍義務役將恢復為1年，而志願役也持續招兵買馬。有網友好奇，志願役月薪3萬多，跟超商店員差不多，卻要24小時待命，會選擇當兵的因素是什麼？此話題掀起熱烈回應，兩種職業的優缺點也被攤開討論。

PTT一名網友貼出海巡署網站的「志願士兵」的招募待遇，入伍訓練8周期間支領義務役薪餉6510元，待志願士兵生效開始，視兵等月領35,320至38,770元。發文者不解的問，當兵24小時跟在7-11上班8小時都是月薪3萬多，為何會選擇前者？

對此提問，許多網友皆認為發文者太小看超商店員，「小七比當兵硬多了」、「小七店員包山包海累死」，不少人更指出關鍵在於國軍在月薪之外的福利，「吃的更省，搭軍伙，存錢超快」、「很好存錢，而且工作內容跟上下班很有規律，簽約的時候還有獎金拿，做個10到20年就可以領退休金」、「本薪3萬，加給加一加可以到6、7萬，附帶40歲退休領終身俸」、「包吃包住、水電減免有年終，還能升遷，兩邊同樣做10年完全不一樣」。

海巡署人才招募網也列出志願役的各項補助，包括結婚、生育、喪葬、子女教育、國內進修等加給，以及住宅自用水電減費、軍醫院就醫費減免優待。

有人用「沒什麼技能，當兵撐得住，存錢比7-11快很多」簡單說明志願役的優點，但並非人人能接受，「當兵沒自由，薪水又低，又被人看不起」、「以時薪換算，當兵CP值真的超低的」、「超商雖然事多，但有冷氣，不爽隔天就可以不爽去上班」、「缺點自由受限，隱私也少，屁事又多」、「當兵除非很有意志，不然過程很悶啊，快樂不起來」、「7-11太累，可以換一間啊，當兵有辦法換嗎？」。

還有人點破國軍福利背後的代價和隱憂，「颱風天要清理都市砂石救援任務（搬屍），你做一次就會懷疑人生了」、「退俸這幾年還被政府砍沒保障，傻子才當」。但也有人提出魚與熊掌兼得的做法：「可以當到退伍領月退俸再去小七上班啊！」

志願役 國軍 海巡署 7-11 超商 PTT

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