薪水不是最重要！Alpha plus人才加速器公布「上班族最在意2大福利」：休假、績效獎金

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文／徐暘甯

職務內容、員工福利......找工作時你最在乎什麼呢？職涯平台Alpha plus運用《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀測輿情聲量，發布最新一季「Alpha plus職場DEI聲量指數」，其中「員工照顧」這項次指數大幅成長19.6%，討論績效、休假相關的聲量激增，顯示求職者對職場環境要求越來越高。

為了因應這項趨勢，Alpha plus推出全球首創的「人才需求」職缺搜尋功能，讓求職者可以從66個指標中選出自己「最在乎的事」，更精準找到命定工作。

不到2年就翻倍！「Alpha plus職場 DEI 聲量指數」 凸顯上班族心態劇變

近年國際企業積極倡導講求「多元Diversity、平等Equity、共融Inclusion」的新職場文化，簡稱「DEI」，Alpha plus立基於在這項概念上，推出全台第一個追蹤網路上討論福利照顧、工作環境、多元平等議題熱度的「Alpha plus職場DEI聲量指數」，以2019年第四季為基數100，最新一季來到230.5創下歷史次高。

▲資料來源《KEYPO 大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀測網路討論職場 DEI 議題聲量， 以 2019 年第 4 季為基期 100，並將其指數化每季追蹤。

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換句話說，這項指數不到短短兩年就已經翻倍，顯示上班族在疫情過後的工作觀已產生劇烈改變，不僅重新思考工作意義及人生順序，對職場環境的期待也逐漸提高。

對此，Alpha plus人才加速器共同創辦人邱亮士認為，現今求職者不再以薪水為唯一考量，與雇主價值觀是否契合、工作條件是否人性化、職場環境是否友善等等，成為多數人更在乎的條件！

用「最在乎的事」找工作！旅遊補助、性別友善、特休優於勞基法 通通隨你選

因應年輕世代的新工作價值觀趨勢，Alpha plus推出讓求職者以「最在乎的事」搜尋職缺的功能，不論是旅遊補助、托育資源、特休假期優於法規，甚至是性別友善空間、無障礙設施等條件，都隨你自由設定，不僅能隨時變更、滿足不同階段需求，對於企業而言也能大大提高人才媒合的效率，讓具備良好職場的企業從中脫穎而出，吸引求職者目光。

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「員工照顧」指數爆量創新高 上班族最在意2大福利：休假、績效獎金

相較於國外，台灣職場的DEI意識才正在起步，不過上班族其實已「內建」這樣的思考模式。舉例「Alpha plus職場DEI聲量指數–員工照顧」次指數中的福利制度面向，在這一季就增加了47.9，創下新高，討論主要集中在休假制度、績效獎金等議題，可見大眾對於員工福利的在意程度。

另外，追蹤針對女性、多元性別、親子、身障、職場平等5種面向網路聲量的「Alpha plus職場DEI聲量指數–多元文化」也創下歷史第三高。其中，「女性」是本季唯一指數上升的項目，主要討論則在女性薪酬低於男性、請生理假被刁難等話題，讓相關討論聲量水漲船高。

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邱亮士表示，不管是員工照顧或多元文化指數都呈現持續上升的趨勢，顯示上班族比以往更在乎良好的職場環境，，因此企業除了提供更好的員工福利、照護資源、學習機會之外，還得為理解與回應不同族群需求做好功課，才能讓所有人才都能在職場上安心無慮地發揮所長！







