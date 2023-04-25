國立大學畢業生期望薪資開30K 面試官酸：你怎麼覺得自己值得？

讀到產業前景不好的科系，薪情真的很苦！近日報導讀了後悔？「這科系」高薪用肝換 網怨cp值低：苦讀4年又低薪，設計系入列低薪、爆肝行列，網友哭喊「明明有技術、有作品、有實習經驗，但起薪低、天花板也低。」一名網友在靠北設計師發文表示，自己國立大學畢業，擅長的工具為Adobe Photoshop、Adobe Premiere，面試平面設計職缺時，老實回答期望薪資是30K，結果面試官卻反嗆「你怎麼會覺得自己值30K？」貼文引發網友熱議。

該網友說自己是台科大設計系畢業，曾獲得紅點設計獎，結果對方只願意開出26K，還附帶條約，試用期半年內不會調薪，紛紛讓網友搖頭：「可怕的是有人覺得是正常的，不，它一點都不正常，設計師值得更高」，也有網友表示：「這也就是為啥我不做設計的原因」、「跟這種公司不會進步，找別家吧！」、「現在開始賣雞排吧！」

不過也網友表示，這只是企業面試的例行問題，可以趁機介紹自我價值，主考官丟球給你，這是要讓你說明自己能力的時候，你應該要好好回答，這才是基本的面試應對技巧。

根據人力資源網站1111薪資公秤顯示，大學畢業平面設計平均薪資範圍一年以下3,1000元；一到三年3,3700元；三到五年3,5800元；五到七年3,5900元；七年以上3,9000元。