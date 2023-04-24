徵學徒開28K怨找不到人 反問「年輕人怎麼了」遭全網轟

台灣面臨「全面性缺工」，根據104人力銀行20日公布最新數據，4月全體工作機會數破百萬、達104.4萬個，再攀歷史新高，服務業、科技業等紛紛啟動搶才大作戰。然而有網友在Mobile01論壇上以「現在的年輕人怎麼了？28K在台中豐原找不到人」，發文詢問：「28K找不到年輕人，理想目標30歲上下，來學技術、學功夫，做塑膠射出操作師傅，現在的年輕人都這麼不肯做嗎？」引發網友熱議。

網友看到薪水僅開28k，紛紛留言批評：「射出廠只給28K，難怪年輕人都去7-11」、「同樣的工時，你可以換算成時薪，28k的確沒啥吸引力」、「己所不欲勿施於人，當今的物價跟年代，28k已經無法生存，不是生活，只是生存」、「開太低了，人家就跑去外送了」、「應屆畢業行政助理底薪就 30K~35K，還供應中餐。應屆畢業、沒經驗的程式設計師起薪，35K ~40K都被罵香蕉價了。」

網友還補充，工作場所危險，射出廠環境又糟糕，還要吸入粉塵，又毒又危險，工作28K應該是找不到人，畢竟是拿健康作為代價，既然一樣低薪，大家寧願去做環境好、有冷氣、又不太危險的工作，表示「28k真的會寧願去做超商，還有冷氣吹。」

有網友還說：「不是說技術性工作不好，是真的就算所學有成，也無法保證自己就能成為老闆，就算成為老闆，也不一定是個發大財的老闆」、「學技術又怎樣？學會了，難道就可以自己買機器弄個工廠當老闆了嗎？現在不比以前了，現在的年輕人去日月光當作業員，加班後加一堆獎金，一個月最多也有接近6萬，環境又好。」