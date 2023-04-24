快訊

Gogoro成為台電救火隊 虛擬電廠整合民間電力開啟新商機

侯友宜剛返台 藍委傳發難逼宮黨中央 郭台銘陸海空戰齊發搶人

公股銀行成綠營禁臠！王鴻薇爆合庫AMC變蔡見興家族金庫「放款數十億給親友」

診所禁用手機「上班時間統一保管」 牙助取回見一畫面氣到不幹了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友在牙科工作時手機都統一保管，卻發現手機被上司趁機偷用。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友在牙科工作時手機都統一保管，卻發現手機被上司趁機偷用。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一個職場裡頭，難免會為了工作效率，而產生一些得遵守的規則。但如果公司主管濫用職權，侵犯到員工的個人權益，也會引起糾紛。日本就有因為手機的相關規定，出現了辦公室爭議。

根據日本媒體「REAL LIVE」報導，一位化名井澤加奈的27歲女性，過去曾經在一家牙科當助手。那是間小規模的牙科診所，員工只有50多歲的院長、一位牙齒衛生師和兩位助手而已。

本來診所就有規定「上班時不許使用手機」，但有人會趁上廁所時偷用一下。結果有次某人滑手機看LINE時被院長發現，院長便宣布從今以後，所有人上班時間都得把手機交給他保管。

然而就在新規則實施後，某天下班要領手機時，另一位助手的手機卻沒有放在保管的抽屜裡。於是整家診所的工作人員只得一起拚命找尋，最後才在院長其他白衣的口袋裡，發現了該助手的手機。

後來有一次，加奈在休息時間拿回手機時，發現手機上正顯示著密碼輸入失敗，請等15分鐘後再嘗試的訊息。這也代表院長趁著沒收的時間，居然還嘗試偷窺員工們的手機內容。這讓加奈感到非常不能諒解，認為職場內已經沒有隱私可言，於是立刻選擇辭去了工作。

日本 職場

延伸閱讀

上班前4分鐘請生理假「慘遭主管駁回」 網指1關鍵：基本尊重

年薪16個月行政職與「離家近」職缺選擇 她猶豫：該選哪個好？

42歲作業員考慮轉職 網揪關鍵：舒適圈待12年只領不到40k

面試主考官咄咄逼人「惹哭所有應徵者」 3天後卻有意外結果

相關新聞

診所禁用手機「上班時間統一保管」 牙助取回見一畫面氣到不幹了

一個職場裡頭，難免會為了工作效率，而產生一些得遵守的規則。但如果公司主管濫用職權，侵犯到員工的個人權益，也會引起糾紛。日本就有因為手機的相關規定，出現了辦公室爭議。

大客車駕駛荒 共開出4800職缺

客運業疫後缺工達上千人，導致減班、停駛狀況頻傳，交通部公路總局為此針對大客車駕駛推出就業獎勵方案招聘活動，六場活動總計開...

公部門帶頭 擬優先聘中高齡勞工

二○二六年，台灣老年人口占比將達百分之廿點八，進入超高齡社會，加上少子化浪潮，台灣勞動力人口愈來愈短缺，開發中高齡、高齡...

穩定性高 餐飲業愛用中高齡

中高齡整體勞參率雖低，卻是連鎖餐飲業的最愛，這幾年進用比率不斷增加。企業一致認為中高齡就業者穩定性高、待人謙和有禮，並能...

「這行業」年薪破百萬他心動 內行認證真的賺：但要跟對人

年薪百萬是許多人的夢想，有網友發文表示有「師傅」招攬他當學徒，稱年薪至少一百萬，「努力一點半年就可達標百萬」。對此，就有熟悉該行業的網友認證收入可觀，「年淨賺穩定700、800W/年」、「車子買瑪莎拉蒂，房子買在蛋黃區」。...

台積電加持？中市就博會湧現求職人潮 媒合率逾7成

今年上半年最大場「富市台中、就業成功」就業博覽會今天在中興大學熱鬧登場，今年有台積電、艾司摩爾、友達光電等大廠加持，製造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦