診所禁用手機「上班時間統一保管」 牙助取回見一畫面氣到不幹了

一個職場裡頭，難免會為了工作效率，而產生一些得遵守的規則。但如果公司主管濫用職權，侵犯到員工的個人權益，也會引起糾紛。日本就有因為手機的相關規定，出現了辦公室爭議。

根據日本媒體「REAL LIVE」報導，一位化名井澤加奈的27歲女性，過去曾經在一家牙科當助手。那是間小規模的牙科診所，員工只有50多歲的院長、一位牙齒衛生師和兩位助手而已。

本來診所就有規定「上班時不許使用手機」，但有人會趁上廁所時偷用一下。結果有次某人滑手機看LINE時被院長發現，院長便宣布從今以後，所有人上班時間都得把手機交給他保管。

然而就在新規則實施後，某天下班要領手機時，另一位助手的手機卻沒有放在保管的抽屜裡。於是整家診所的工作人員只得一起拚命找尋，最後才在院長其他白衣的口袋裡，發現了該助手的手機。

後來有一次，加奈在休息時間拿回手機時，發現手機上正顯示著密碼輸入失敗，請等15分鐘後再嘗試的訊息。這也代表院長趁著沒收的時間，居然還嘗試偷窺員工們的手機內容。這讓加奈感到非常不能諒解，認為職場內已經沒有隱私可言，於是立刻選擇辭去了工作。