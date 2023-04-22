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台積電加持？中市就博會湧現求職人潮 媒合率逾7成

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「富市台中、就業成功」就業博覽會今天在中興大學熱鬧登場。圖／台中市政府提供
「富市台中、就業成功」就業博覽會今天在中興大學熱鬧登場。圖／台中市政府提供

今年上半年最大場「富市台中、就業成功」就業博覽會今天在中興大學熱鬧登場，今年有台積電、艾司摩爾、友達光電等大廠加持，製造商「大銀微系統」釋出國外業務員職缺，起薪高達8萬元，吸引5500名求職人潮，台中市就服處表示，活動採取實體與視訊雙軌制，求職者反應熱烈，初步媒合率逾7成。

一名56歲女餐飲業服務人員說，她因為疫情期間餐飲缺工，老闆一直找不到工人，她一個人要多做好幾個人工作，實在太累了，想轉換跑道，因此今天特別到場，向科技公司尋求作業員的職缺。

興大四年級陳姓學生說，他第一次參加就博會，市府提供事先登錄個人求職資訊、專區套印履歷的服務，讓他到場後就能排隊面試，現場職缺很多，他面試友達光電及大立光電都有順利錄取，相當開心。

台中市勞工局主秘賴緣如說，今天的就業博覽會由台中市政府和中興大學合辦，現場設置製造業、科技業、服務業、視訊徵才等4大專區，邀集台積電等65家廠商、提供6600個職缺，吸引5500名求職者到場熱情參與，知名企業面試攤位大排長龍，另有視訊求職。

賴緣如指出，市長盧秀燕上任以來，囊括全國11項經濟指標全國第一，截至今年2月底，加計台積電投資，累計投資金達2兆985億元，創造逾2萬3000個就業機會，隨台中各項重大投資如速聯集團投資百億元興建潭子新廠、廣三崇光於烏日投入200億元打造全國最大娛樂購物城等，為市民創造多元就業機會。

賴緣如說明，其中國內線性馬達第一大製造商「大銀微系統」釋出國外業務員職缺，起薪高達8萬元，另外逾5成職缺為工程師職缺，平均薪資上看4萬5000元，勞工局也貼心開發2250個不限學經歷職缺，滿足各年齡層，各族群求職者的需求。

興大校長薛富盛表示，台灣經過疫情，產業或社會及民生變得更堅韌，大台中年輕人都可透過就博會平台找到理想工作，鼓勵年輕人加強專業能力和語言能力，在國際產業鏈上扮演關鍵角色。

首度參與台中市政府就博會的經緯度公司表示，公司生產戶外運動產品，以外銷為主，疫情期間產業受惠，需要擴張人力，特別參加今天就博會。

「富市台中、就業成功」就業博覽會今天在中興大學熱鬧登場，求職者在專屬空間填寫履歷。圖／台中市政府提供
「富市台中、就業成功」就業博覽會今天在中興大學熱鬧登場，求職者在專屬空間填寫履歷。圖／台中市政府提供
「富市台中、就業成功」就業博覽會今天在中興大學熱鬧登場，求職者至製造產業面試。圖／台中市政府提供
「富市台中、就業成功」就業博覽會今天在中興大學熱鬧登場，求職者至製造產業面試。圖／台中市政府提供

職缺 求職 台中市

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