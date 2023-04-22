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「這行業」年薪破百萬他心動 內行認證真的賺：但要跟對人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示有意當房仲，但有冷氣師傅招攬他當學徒。示意圖／ingimage
一名網友表示有意當房仲，但有冷氣師傅招攬他當學徒。示意圖／ingimage

年薪百萬是許多人的夢想，有網友發文表示有「師傅」招攬他當學徒，稱年薪至少一百萬，「努力一點半年就可達標百萬」。對此，就有熟悉該行業的網友認證收入可觀，「年淨賺穩定700、800W/年」、「車子買瑪莎拉蒂，房子買在蛋黃區」。

一名網友在Dcard發文，表示有意從事房仲一行，但最近認識一個冷氣師傅，對方招攬他當學徒，說只要能獨立做到師傅級「年薪至少一百萬，努力一點做差不多半年就能達標百萬」。

文章一出，網友紛紛留言表示「我家隔壁做冷氣的開BMW，不過高風險+全年無休」、「車子買瑪莎拉蒂，房子買在蛋黃區」、「家父在高雄做冷氣的，中央空調類不接家庭案，年淨賺穩定700、800W/年，但我畢業後還是進半導體外商工作沒接家業」、「我爸是做冷氣的，以前是待在大公司，現在是自己接，材料自己訂、去人家家裡裝，月收蠻可觀的」。

但也有人指出過程不容易，「給人請絕對不會，當老闆才行」、「前提是可以獨立作業跟在老闆面前有話語權，學徒最大的障礙就是有沒有跟對師傅」、「自己做有機會，但是不容易，要有穩定的客源+幾乎全年無休」、「之前做冷氣學徒有夠累，公司都是接學校、醫院、運動中心等案子，除了冷氣還要會弄水泥、地基、鷹架、吊掛等，一個月還領不到3萬，帶我的同事做了5年還沒出師，但可以領到快5萬」。

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