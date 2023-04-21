參加桃竹苗分署職訓還能拿獎金 門檻資格一次看

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署結合轄內大學財團法人工業技術研究院等單位，辦理「產業新尖兵計畫」，課程包含電子電機、綠能科技、工業機械、數位資訊及國際行銷企畫等5大領域，歡迎15至29歲本國籍待業青年踴躍報名，不僅有最高10萬元學費有補助，參訓期間還加碼提供每月8000元學習獎勵金，即日起尚有28門課952個補助訓練名額，歡迎上「台灣就業通」查詢課程及報名。

劉百合是桃竹苗分署產業新尖兵計畫的參訓學員，大學時期就讀觀光餐旅管理系，平時會利用課餘時間到觀光服務業或教育機構兼職打工；畢業後因緣際會嘗試資訊相關工作，經過2年自修後，確定興趣方向，認為資訊業是目前職場熱門行業首選，決定轉職並辭職報名產業新尖兵「前端工程師專業技術養成班」。

目前在公司擔任產業網站前端工程師的劉百合表示，最初學習時遇到的最大困難，就是要建立程式語言的邏輯觀念，包括基本技術及物件導向等概念。初學時常遭遇瓶頸，後來在製作專案的過程中，才逐漸針對自己不足的地方，透過作中學，慢慢掌握技術，現薪水也有4萬以上，讓她非常滿意。