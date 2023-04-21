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42歲作業員考慮轉職 網揪關鍵：舒適圈待12年只領不到40k

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友猶豫是否該跳脫舒適圈，到新公司闖看看。 示意圖／ingimage
一名網友猶豫是否該跳脫舒適圈，到新公司闖看看。 示意圖／ingimage

中年轉職不易，日前一名42歲的網友表示，他在目前任職的公司已經待了12年了，擔任技術員工作，不過近期因公司問題考慮離職，且率取了另一間公司的助理工程師職務，薪水為3萬4千元，讓他猶豫「該踏出舒適圈嗎？還是接受前公司慰留？」

一名網友在Dcard發文表示，他今年42歲，在目前的公司待了12年，薪水原本是底薪，在薪資結構調整與年度調薪之後，達到了3萬2千元，擔任一間老牌封測廠的技術員。不過他指出，最近因為公司內部管理問題，他感到不滿，也提出了離職，事後錄取了一間頗有前景小公司的助理工程師職位，原本人資開3萬3千元，後來達成協議為3萬4千元。

不過，原PO表示「部門經理來挽留我，不斷說要適應新環境會很困難，而且要重新學習，面對新的人、事、物，對於42歲的人會很累」。因此他猶豫「我該踏出舒適圈嗎？沒出去找工作，也不知道公司的底薪是否低的很誇張。」

對此，有網友回應「挽留只是給你面子，畢竟是老員工不可能悶不吭聲，有沒有真心想留你，看有沒有提加薪就知道了」、「新公司願意給你機會還蠻不錯的，有聽到一些公司不收35歲以上的當助工。有時候助工慢慢做也是有可能再升上去的」、「你可以先找到更好的再轉」、「待12年才3萬2千元，蹲不到主管職位就應該先跑了吧」、「只要有心，年紀只是一個數字，舒適圈是一回事，重點是你做了12年才領3萬2千元，難道你想做到退休都只領3萬2千元嗎？自己想看看吧」。

離職 薪資 Dcard

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