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約聘人員月薪僅5萬多！她「不敢說頂大畢業」 網嘆：已經躺平

聯合新聞網／ 綜合報導
一名頂大畢業的女網友表示，自己目前的月薪只有5萬多，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
一名頂大畢業的女網友表示，自己目前的月薪只有5萬多，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

不少人都認為頂尖大學畢業的人，出社會後應該可以領到相對高薪的待遇。不過，一名頂大畢業的女網友在網路上發文，表示自己現在只是月薪5萬多的約聘人員，對於生活已經沒有太多衝勁，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「有頂大生月薪不到五萬的嗎」為題發文，她透露雖然是頂大學生，但現在只是月薪5萬多的約聘人員，在職場上完全不敢主動提自己是哪間大學畢業、年齡3字頭，或是已婚有小孩。原PO坦言現在就是消極地準備公職，「已經類躺平，可能一生就這樣庸庸碌碌過了，以前學生時代的衝勁已消失殆盡」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「約聘5萬多已經打死一堆正職的人了」、「應該一大堆吧？我學姊台大碩畢也月薪4萬2而已」、「頂大同學畢業後在家裡附近的補習班當櫃檯人員，雖然感覺浪費才能，但是生活過得順心就好」、「庸庸碌碌、平平安安沒有不好呀，家母也是司法公務員一枚，非法、檢、律的書記官，追求生活穩定安逸」。

也有網友提到，「我才3萬出有夠崩潰⋯什麼都不會，不知道能幹嘛⋯已經躺平，不婚不生不戀愛，超佛系」、「清大管院的，新竹當採購連4萬都沒有」、「工學院學士畢業出社會領3萬多，工作4年也就剛好5萬出頭…悲哀」、「我扣掉勞健保連3萬都沒有，還要每天通勤3小時，準備轉換跑道了」、「我應該算頂大生吧，沒5萬就我啊」、「畢業多年也4萬多而已…案子多一點勉強5萬」。

Dcard 職場 高薪 大學生

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