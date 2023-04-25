人人都愛好同事！網友一致認同「這點」特質最重要



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職場好同事」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大職場好同事特質。

平時職場工作壓力本身就大，若是再遇到雷隊友同事絕對是雪上加霜，反觀要是遇見好同事，不只上班的心情變得輕鬆愉快，做事效率也可能會事半功倍，可以說是百利而無一害，而網友們認為的好同事會具備哪些特質呢？

同事「個性好相處」工作氣氛超級好 職場新鮮人「有禮貌」好重要

▲ 網友熱議五大職場好同事特質 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 個性好相處

觀察近三個月內網友針對「職場好同事」的相關話題討論，可以發現眾多網友對「個性好相處」的特質，紛紛留言表示很有感，「畢竟同事每天都要見面 如果對方不好相處，工作起來真的很痛苦」、「我的同事每一個都超級好，聊天也都很好笑、很自在」，分享遇到個性好相處的同事，會連帶讓工作氛圍也變得良好，上班都能充滿幹勁，並補充說明即使從事自己不是很喜歡的工作，也會因為與同事相處的好感情，而願意繼續留在公司上班。

NO2. 有禮貌

除了個性之外，許多網友也認為「有禮貌」的同事，是相當受歡迎的，「有禮貌真的很重要啊」、「很有禮貌加上笑臉迎人，很難不被喜歡」，被網友稱為是「職場生存技巧」，特別建議新人到剛到公司時，記得要保持禮貌，初印象會很討喜又加分。

NO3. 願意團隊合作

「團隊合作」在職場工作中相當需要，有網友就覺得「同事自大或不懂得團隊合作，也是影響工作效率和氣氛的因素」，若是遇見願意合作的同事，團隊工作起來會更有熱忱和凝聚力，自己也會「蠻喜歡團隊合作完成任務的感覺」。

NO4. 善於溝通

而團體一起工作，「善於溝通」的特質就非常重要，網友分享自己共事過的同事，「很善於溝通，遇到事情也會跟相關人士溝通找出一個大家都滿意的方案」，表示公司的大家對他都非常滿意，善於溝通的同事能夠與他人好建立合作關係，容易達成共識，還能有效解決問題，對工作十分有幫助。

NO5. 態度積極上進

不少網友提到自己是前輩或是主管時，在遇見「態度積極上進」的同事，心裡都會很欣慰，留言表示「態度決定一切」、「展現企圖心，讓主管知道沒有看錯人」，做事積極又願意用心學習的同事，給人感覺很正向，即使工作上遇到困難，大家也都會很樂意幫忙。

你有遇過好同事嗎？又或者你自己就具備以上這些特質呢？好同事是可遇不可求的，若是真的遇見好同事，別忘了好好珍惜他們，並且向他們多多學習，增進自身的工作能力之餘，也讓自己能夠成為別人眼中的好同事！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「職場好同事」相關討論則數。

觀測期間： 2022/01/11-2023/04/11，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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