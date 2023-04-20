就保法20周年 勞團促失業給付等待期縮短至7天

「就業保險法」今年上路屆滿20周年，台灣勞工陣線今舉辦「在困境中尋路與突圍：就保20周年」座談會。會中談到，目前失業認定是勞工首次失業後到公立就服機構登記，且14天內找不到工作，才可領失業給付，但14天的等待期對有救急需求的失業勞工來說太長，且多數OECD國家的等待期都是7天，建議勞動部修法縮短請領失業給付的等待期。

台灣勞動與社會政策研究協會執行長張峰益指出，行政跟立法部門都有失責問題，現行就保法定費率是被保險人當月月投保薪資的1到2%，但歷年的就保精算報告都認為就保費率應該降低，2021年精算報告認為目前就保費率0.85%就足夠，他認為立委應該修法授權讓行政部門對費率範圍有更大的決定權。

此外，張峰益說到，台灣的就業保險、就業安定費功能混亂，特別是就安基金一年收入兩百多億，也花掉兩百多億，是其他國家少有的狀況，且就安基金的運用由行政權自行決定即可，才會出現就安、就保兩者間的運用問題，他認為應該就安基金的功能應該由社會保險負責，讓就安納入就保體系處理就好，但對行政部門來說，思維卻是反過來，原因是就安基金太好用了，一年兩百億要怎麼花、就怎麼花。

他還提及，失業者面臨突然被裁員斷炊，還要等14天才領得到失業給付，緩不濟急，就保已經實施20年，行政程序純熟，應適度討論縮短作業流程，照顧失業者，建議失業給付等待期應從14天縮短至7天;文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻也認為，30幾個OECD國家的等待期都是7天，台灣政府常說自己是已開發國家，沒道理在經濟發展跟上，社會保險制度卻落後。

李健鴻表示，台灣失業給付權利跟義務不平衡，要求失業者領給付前須盡的尋職義務是全世界第三嚴格，僅次於荷蘭跟捷克，且領到的失業給付所得替代率也不高，多數歐洲國家給付期間為一到兩年，丹麥則是兩年可再延長一年，比利時完全沒有期限。

他另提到，目前就保涵蓋率偏低，有許多非典型勞動者都未加保，而初次尋職的失業青年因為未能投保，或者投保年資不到一年，沒辦法請領失業給付，不少OECD國家作法是依比例式領取，對於完全沒有就保年資的人，則是給一筆初次尋職津貼。

勞陣秘書長孫友聯也說，中高齡跟身心障礙者可以無條件延長失業給付到9個月，大家都是一樣的保費義務，給付卻有差別待遇，勞動部應檢討做法是否合宜，且長期失業者也不是中高齡的專利，青年長期失業問題也必須解決。