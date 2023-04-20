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真的周休3日！在台荷商「超短工時」曝光 羨煞眾人：稀世珍寶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名荷蘭外商員工分享，公司周休3日，且每日工時6小時，令網友們好羨慕。示意圖/ingimage
一名荷蘭外商員工分享，公司周休3日，且每日工時6小時，令網友們好羨慕。示意圖/ingimage

外商公司不僅薪水高，員工福利也好，令不少上班族十分嚮往。近日，有名荷蘭外商員工分享，公司周休3日，且每日工時6小時，有充足的下班時間可運用，文章曝光引起眾人熱議，紛紛表示「這是夢想的工作」。

該名網友在PTT分享，自己在荷蘭外商在台建築師事務所工作，入職一個月後發現公司真的實施周休3日，上班時間是週一到週四早上9點到下午4點半，午休時間90分鐘，一天工時僅6小時，且基本上都是準時上下班。

原po解釋，對於荷商來說周休三日的概念為，週五是讓員工好好整補物質或精神上從上班日以來的損耗，例如日常食材採買與被上班日耽誤的興趣培養繼續前進、週六是彌補週五夜晚無論狂歡或自己對於「時間」可無壓力的放空與放鬆、週日是週一前的「微收心與工作暖身」順便調整生理時鐘。

原po透露，同事們一到上班時間就進入「戰鬥狀態」，彼此也會耳濡目染互相影響，若擺爛就會被辭退，這裡能感受到外商老闆願意以時間及金錢投資員工，雖說沒有像科技或金融業各個年收破百，但基層員工入職三年，年薪也快破百萬，讓他感嘆「覺得這才是能做一輩子，這才是能健康幹一輩子健健康康的工作」。

文章曝光，眾人直呼好羨慕，「已羨慕，這真的是理想的工作與生活」、「社畜能進這種公司，死而無憾了」、「上班久了真的覺得身心健康比什麼都重要」、「在同行這是稀世珍寶吧」、「你要好好把握 我知道的根本都爆肝錢又少」、「年薪近百，表示月薪也有7-8萬，比中位數高了」。

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