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「真的把她當女兒！」懷孕媳婦慘遭公司逼退 公公霸氣：我們自己開店

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為孕婦示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
圖為孕婦示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

有位從事行政助理工作的女網友，日前在Dcard抱怨她才剛懷孕，主管約談說擔心孕婦難以承受工作壓力，之後還有請假問題，希望她「好好想想能否勝任這份工作」，要她自請離職，她很不開心回家，公公聽說後覺得她太委屈，說乾脆幫他們開超商，讓她超暖心。

原po表示，她不想離職，近日主管又約談她，地點還挑在停車場，她想錄音自保，主管卻生氣，「妳在錄音嗎？這樣犯法竊錄罪喔！」主管斥責她不信任公司，不尊重主管，逼她關掉錄音。

原po指出，主管還刁難要她蹲著整理很重的文件，然後說她不適任。主管說公司決定給她兩個月薪水，要她做到當天就好。原po氣到說要舉報公司「懷孕歧視」，主管堅持她不適任，要她簽離職單。

原po很難過回到家，老公一直安慰她，沒想到公公霸氣開口，「沒關係女兒，我們自己開一家店」。公公說自己一直有開超商的想法，看到媳婦被公司欺負成這樣，更堅定了要開店的心。

原po超感動，從婚起到婚後一路走來公公都超疼她，「一直把我當親女兒對待 我原本不會騎車是公公教我的，第一台車是公公買給我的（說是生日禮物）」。原po考慮離職，但她說如果她日後真的開店，也會當個好老闆娘，絕不會欺負員工。

網友大讚，「好好的公公，妳老公有弟弟或哥哥」、「公公可能是上輩子的老爸」。

網友提醒，「不要主動簽離職單，先去勞工局檢舉公司，說明公司因為懷孕要開除你，然後勞工局的專員會教你如何處理」、「你錄音並沒有違法喔，因為你也是參與談話的其中一方，你有正當理由錄音（自保、存證）」、「千萬別自願離職，資遣費跟非自願離職都要拿到」、「我們公司有孕婦也是被刁難要她離職，她直接去勞工局申訴，後來老闆賠付了40幾萬，因為勞工局說如果不與對方和解，會開罰公司100萬」。

也有人提醒，想開超商要三思，「開超商很累，沒生活品質，建議不要。而且接下來又有小孩，兩頭燒妳會忙到瘋掉」、「真的不要開超商！而且加盟店都有營業額壓力，還不如加盟飲料店」、「我有朋友加盟後根本撐不下去，好處都是總公司壞處都自己吃」。

孕婦 超商 職場 離職

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