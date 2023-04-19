職稱加「AI」年薪加百萬？從近1000筆職缺看AI領域求職真相

摘要 1.在AI徵才職缺中，數量最多的是「AI / 機器學習工程師」，其次為AI研究學者與資料科學家，佔整體6成。 2.「提示工程師」目前職缺少，卻比其他類別的薪資中位數都高許多。 3.幾乎所有職稱在加上AI後，薪資有了明顯的提升。

「AI要取代我了嗎？」

ChatGPT出現後，求職市場是否真的出現我們焦慮的大洗牌？哪些與AI掛勾的新職位已出現？有了AI加持的職缺，薪資是否真的三級跳？

我們從美國最大求職網站Indeed搜尋全美的「AI職缺」，抓取995筆AI職位資料，試著歸納AI求職市場的實際樣貌。

工程師、AI研究學者、資料科學家，佔去職缺6成

依據職位名稱，扣除無法辨別的職缺，我們將近千筆職缺分為17大職業類別。

工程師、AI研究學者、資料科學家，在AI相關職缺中佔了6成 (圖表製作者：劉怡廷)

結果發現，在AI徵才職缺中，數量最多的是「AI / 機器學習工程師」，佔全體27.3%。不過，即便職稱類似，細看工作內容可發現，不同公司的「AI / 機器學習工程師」，職能需求差異大。

有的，其涉獵範圍從資料處理、模型架構、軟體開發至系統工程...相當於資料分析師、演算法工程師、軟體工程師、系統工程師的綜合體。

有的，雖然職稱也是「AI / 機器學習工程師」，實際上的工作內容與軟體工程師趨同。

隨圖像、語音辨識、生醫、電子商務等垂直領域發展，各領域都想積極導入AI，因此雖然「AI / 機器學習工程師」職缺數最多，技術與學歷門檻要求也最高：普遍要求碩博士以上、精通多種程式語言與至少3~5年以上工作經驗。

數量第二、第三高的類別，分別為AI研究學者，佔比18.8%；與資料科學家，佔13.4%。光是數量前三高的職位，就佔了整個AI職缺市場近6成。

不需要寫程式的AI新職缺，目前仍少

1.提示工程師（prompt engineer）

即便ChatGPT的能力已令人驚豔，許多專家也提醒，在尚未被「調教」完全的情況下，AI吐出的答案品質低落，容易誤導使用者。因此「問對問題」、「下對指令」是提示工程師最重要的技能。

相對於AI工程師，提示工程師不用精通多種程式語言，但了解大型語言模型架構、掌握基本程式設計技能，仍是基礎要求。不過，目前願意讓工程師「出一張嘴就好」的公司並不多，可投遞的職缺只有3筆。

2.數據標註員（data annotation specialist）

AI訓練須倚靠大量數據，數據標註員即是透過標籤化圖片、多語言文字、語音、影片等素材，將標註完成的數據拿來訓練人工智慧，對資料辨別和問題的答覆能更精準，是推進人工智慧發展不可或缺的工作。

不過，也有人稱數據標註員為AI時代下的藍領階級，從較低的薪資，可以反映出其技術門檻相對低。

3.AI倫理顧問（AI ethic）

AI雖協助解決許多問題，但演算法偏見、數據濫用、隱私遭侵犯是隨之衍生的重大問題。AI倫理顧問即是透過監測與調查消費者使用的產品與模型，找出使用者的可能疑慮，同時制訂更完善的產品與AI隱私權政策來保障使用者權益。此類職缺依據公司顧問的倫理範疇有不一樣的學科要求，涵括公共政策、隱私法規等。

薪水一次看，最高薪職缺不是工程師

觀察職缺薪資中位數可以發現，「提示工程師」雖然職缺少，但目前釋出的職缺薪資，遠遠領先其他類別的薪資中位數。

而數據標註員、AI內容寫手兩類職缺的薪資中位數，則敬陪末座。

另一值得注意的是，在所有有揭露薪水的工作中，「AI銷售專員」薪資跨度最大。AI銷售員的薪資普遍不高，但有一小群的銷售員，薪資集中在年薪26萬美元（＊約新台幣790萬元）上下，甚至高過提示工程師。

且在全體近千筆的職缺資料中，最高薪的不是工程師、資料科學家、而是Intel的亞馬遜銷售與行銷組VP（Amazon Sales & Marketing Group VP Account Director）。

「提示工程師」雖然職缺少，薪資遠遠領先其他類別的薪資中位數。數據標註員、AI內容寫手敬陪末座。 (圖表製作者：劉怡廷)

會不會AI差很多！薪資高點相差10萬美元

仔細瀏覽AI相關職位可發現，許多是在我們熟悉的職稱前面，冠上了「AI」二字：AI銷售員、AI專案管理、AI內容寫手...等。

將AI導入自己的工作流程的成本，究竟值不值得我們投入？學成後，能為我們實際上帶來多少附加價值？我們從將這些冠上AI的新職缺，和未冠上AI二字的傳統職缺作比較。

冠上AI的新職缺，除了平均年薪全面顯著上升約7.5萬美元，年薪高點平均上升超過10萬美元。 (圖表製作者：劉怡廷)

如圖表所示，幾乎所有職稱在加上AI後，薪資有了明顯的提升！

除了平均年薪全面顯著上升約7.5萬美元，年薪高點平均上升超過10萬美元。其中，又以「AI顧問」的平均年薪比「顧問」高出221%最多；「AI研究員」的平均年薪比「其他研究員」高出166%次之。

尚看不出理科生被取代趨勢，AI影響仍是進行式

從Indeed上的AI相關職缺來看，目前對人力的需求還集中在訓練模型、演算法、試驗各領域的應用可能性等推進AI技術發展的階段。

寫程式的工程師被取代、或是出現大量文科生職缺，目前還未看到，但可以確定的是，把AI導入各自的專業，已經發生。在職場洗牌潮真正來臨前，你我都還有時間，養成自己的AI實力。

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。