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職場沒有真心！他和同事交換IG 樂發一則限動卻慘遭被離職

聯合新聞網／ 綜合報導
職場同事分享IG帳號看似友善，卻可能引發嚴重的人際關係問題。圖／美聯社資料照
職場同事分享IG帳號看似友善，卻可能引發嚴重的人際關係問題。圖／美聯社資料照

職場同事相處久了，可能會開始交換彼此分享IG帳號，和同事一起出遊打卡之餘，還可以增加更多的生活話題，拉近彼此的感情。可是給了IG之後卻可能麻煩纏身，自己的私生活都被當起茶餘飯後的話題，甚至連只是PO文慶祝升遷也慘遭同事白眼。一名網友在Dcard發起一篇勸世文：「永遠不要給同事IG」，表示因為他做了一件事情，慘遭職場霸凌。

原PO表示，在上一間公司的時候他就傻傻給了IG，跟同事一起出遊時都會拍照打卡。某次公司分配了計劃案給各位同事，此計畫案影響升遷，因此他努力花了一個月準備的計畫竟然通過了，便開心地發限時動態慶祝「自己努力沒有白費」，卻被落選的同事在IG上滑到，以為原PO文在「嘲諷」他，憤而聯合其他同事排擠原PO，導致原本一組六人的團隊，其餘人馬全都不再跟原PO說話，即使談到這個案子，其餘人士也都全部裝聾當作不知道。

原PO表示，自己雖然獲得升遷，但卻因為受到下屬的排擠，下屬們把原PO的交代事情當作不知道，甚至還被同事指控原PO故意把工作都推給她，害她沒時間準備，甚至處處找她麻煩、挑釁她，而這樣的指控使得上司認為原PO人品大有問題，因此決定開除原PO。

網友看了也留言勸世，「職場要堅守一條準則，『上班是同事，下班不認識』」、「真的職場沒朋友，不要跟別人太好，透露自己太多訊息」。

交換IG似乎是友好的表現，但加了太多的同事，有時會陷入「到底該發還是不該發」的困境，深怕自己的私生活全部被看光光，就有網友在樓下貼文表示，「我也是在剛出社會時傻傻加了，結果私生活都被一些無聊同事拿來茶餘飯後。」另個網友就建議，「發摯友啊xddd，只要是現在的同事我就不會給摯友」。

Dcard 職場 Instagram

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