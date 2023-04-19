調查／很缺人，卻不僱用中高齡？揭開企業不能說的秘密

台灣走向超高齡社會，人力結構也隨之改變。在「缺才＋缺工」的困境下，中高齡族群會是企業的即戰力？究竟，僱用中高齡者有何不能說的祕密？

2021年我國總人口首度下降，65歲以上的高齡人口占比將近20％。此外，少子化的世代也讓就業市場陷入「缺人＋缺工」的頹勢，人力資源多元化已是無法逃避的現實。

其中，中高齡工作者，應該會是最可行與最現成的選擇。

但是，企業任用中高齡卻有著不能說的祕密。根據104人力銀行調查，不少企業對於聘用中高齡不僅意願不高、給薪較低，甚至對其工作能力也有質疑。

企業傾向不聘用中高齡？

104人力銀行調查包括外商、本土上市櫃企業及未上市櫃企業共1003家，針對「不用中高齡者是只能做、不能說的祕密？」這一問題，整體企業不到四成說「不是」，而選擇「看情況」加上「是」的比例共超過六成。

其中，又以外商約20.6％說「是」，另外43.9％表示「看情況」，合計64.5％。占比略高於上市櫃企業的61.8％與未上市櫃企業的63％。從此題來看，企業傾向不用中高齡者，確實是一個共通的現象。（表1）

上市櫃企業回覆「是」、認同「不僱用中高齡是企業秘密」的比例低於未上市櫃企業，彼此相差約3％。顯示有較多法遵約束的上市櫃企業，相較沒有年齡歧視。

《遠見》採訪幾家企業負責招募的人資或單位主管，不少人對「中高齡」確實存在疑慮，直言看到年齡就把履歷刪掉了。

一位在IBM服務超過10年，現在與朋友一起創業的Nick坦言，外商特別喜歡用相貌堂堂、長相好的年輕人，這樣的偏好無關他們的能力，而是他們代表公司出去很體面。重點是，只要把案子帶回來，公司有很強的團隊可以接手處理即可；而且剛畢業的年輕人，薪資成本也較低。

缺工推升中高齡就業機會？

哪些行業願聘用中高齡者的意願比較高？調查顯示，文教業的意願最高、其次是大眾傳播行業、金融投顧及保險業、政治宗教及社福相關行業。

此外，旅遊／休閒／運動業／住宿餐飲服務業、建築營造及不動產、醫療保健及環境衛生、運輸物流及倉儲及農林漁牧水電資源行業，在疫後內需商機崛起的當下，企業也較有意願僱用中高齡的即戰力。

意願比較低的行業是法律／會計／顧問／研發／設計業、批發／零售／傳直銷業、一般製造業、一般服務業、電子資訊／軟體／半導體相關行業及運輸物流及倉儲業。（表2）

有趣的是，若加入「缺才不嚴重」的條件，各行業聘用中高齡的意願排序又不盡相同。聘僱意願較高的行業有政治宗教及社福相關行業、大眾傳播相關行業、金融投顧及保險業。

聘用意願較低的行業別包括農林漁牧水電資源業、一般服務業、法律／會計／顧問／研發／設計業、批發／零售／傳直銷業及運輸物流及倉儲業；電子資訊／軟體／半導體相關行業、一般製造業及旅遊／休閒／運動業／住宿餐飲服務業也偏低。

由此，可看到缺人的嚴重性影響了企業聘用中高齡的意願，有不少相當依賴勞力的行業，在缺工的情況下，也對中高齡敞開機會。

無齡化成為職場新常態？

事實上，面對勞力結構的改變，我國在2020年也正式實施「中高齡者及高齡者就業促進法」。

勞動部銀髮中心表示，鼓勵企業進用中高齡、讓多元世代發揮專長，進而推動無齡化職場已經是趨勢，不同世代能力互補為企業創造新的競爭力。

成立近30年，以服務身心障礙者及其家庭為主的育成教育基金會，服務身心障礙者每年超過1萬人。執行長賴光蘭表示，基金會一直都相當歡迎中高齡及高齡員工，雖然中高齡有體耐力及職場的挑戰，但是仍可以透過經驗傳承來激發自我工作熱情，而且中高齡的穩定度及出勤率高，讓基金會有穩定的工作人力。

超商及素食業龍頭7-11及麥當勞針對近年勞力市場變化，也規劃多元人力的方案；其中，中高齡就是主要的招募對象。

以麥當勞來說，現有約2萬2000名員工中，有3883人，占比17％是45歲以上中高齡。為了讓中高齡能快速上手工作，7-11設計了「樂齡學習計劃表」，麥當勞也有「肩並肩」陪伴教學、口頭引導、觀摩教材及充電時間規劃，同時兼顧中高齡的體力。

調查說明： ▋調查期間：2022年10／17～10／28 ▋樣本數：1003家企業 ▋在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09％

（本文出自2023.4.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）