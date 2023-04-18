排定要出國玩卻因同事離職被要求「不准請假」 讓她考慮辭職

隨著疫情解封，民眾也開始飛往國外度假，不過日前有女網友抱怨，她原本安排好要在6月出國旅遊，沒想到另一名同事突然辭職，導致公司人力不足，因此主管不准她休假，最後原PO強調「我這次如果不出國，一定會後悔，我到底要不要乾脆辭職？」

一名網友在Dcard發文表示，她一開始想要在6月連續假期之後的平日請長假出國，但是也知道自己請假的日期很尷尬，所以有提前詢問公司同仁，同事說沒問題，還告訴她「記得帶伴手禮回來」。

沒想到等確定出國時間與地點，即將去請示主管時，某位同仁卻告訴她「我要做到5月底，之後會跳槽去別的地方工作」，這讓她擔心公司人力不足，會粉碎她的出國夢。

原PO表示，雖然感覺人力不足，但仍然想問主管能否請假，同事當時先幫她問，主管也回應可以，但事後她要去劃休假時，發現已經有同事選擇她想請假的時間休假，且因為人力不足，所以她無法如期出國。

文末，她難過表示「我這次不出國，一定會後悔。雖然在這裡環境很好，同事也都很友善，但做滿一年了卻還領最低起薪，且休假還礙於公司規定禁休，離職會不會反而是好的安排？我跳槽到同業不敢說薪水漲很高，但起碼會加個1-2千」。

對此，網友們建議「領基層的錢，幹嘛操主管的心？直接辭職就好」、「直接出國就好了啊，傻子才會在乎公司有沒有人力，就算沒有人也不關你的事」、「看來只能離職出國充電自我了」。