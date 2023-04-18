快訊

獨／起駕宴今晚熱鬧登場！顏清標虛弱 堅持為大甲媽請假出院

北京醫院大火至少21死 大批病患急爬窗逃生「床單結成布條」畫面曝光

周玉蔻節目罵他家暴拋妻棄子、不認骨血 趙少康發聲明說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排定要出國玩卻因同事離職被要求「不准請假」 讓她考慮辭職

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。記者王騰毅／攝影
上班族示意圖。記者王騰毅／攝影

隨著疫情解封，民眾也開始飛往國外度假，不過日前有女網友抱怨，她原本安排好要在6月出國旅遊，沒想到另一名同事突然辭職，導致公司人力不足，因此主管不准她休假，最後原PO強調「我這次如果不出國，一定會後悔，我到底要不要乾脆辭職？」

一名網友在Dcard發文表示，她一開始想要在6月連續假期之後的平日請長假出國，但是也知道自己請假的日期很尷尬，所以有提前詢問公司同仁，同事說沒問題，還告訴她「記得帶伴手禮回來」。

沒想到等確定出國時間與地點，即將去請示主管時，某位同仁卻告訴她「我要做到5月底，之後會跳槽去別的地方工作」，這讓她擔心公司人力不足，會粉碎她的出國夢。

原PO表示，雖然感覺人力不足，但仍然想問主管能否請假，同事當時先幫她問，主管也回應可以，但事後她要去劃休假時，發現已經有同事選擇她想請假的時間休假，且因為人力不足，所以她無法如期出國。

文末，她難過表示「我這次不出國，一定會後悔。雖然在這裡環境很好，同事也都很友善，但做滿一年了卻還領最低起薪，且休假還礙於公司規定禁休，離職會不會反而是好的安排？我跳槽到同業不敢說薪水漲很高，但起碼會加個1-2千」。

對此，網友們建議「領基層的錢，幹嘛操主管的心？直接辭職就好」、「直接出國就好了啊，傻子才會在乎公司有沒有人力，就算沒有人也不關你的事」、「看來只能離職出國充電自我了」。

延伸閱讀

借男友錢還幫找工作…她自以為不黏人是體貼 滑手機驚見殘酷真相

香甜多汁鳳梨「刮舌、咬舌頭」問題惱人 網友傳授秘方：不再痛

公園乾淨路又平…他疑惑東京市容為何比台灣好？ 網：2因素可做到

「大家iPhone鬧鐘都設置幾個？」女曝極簡作息 網佩服：好自律的人

相關新聞

排定要出國玩卻因同事離職被要求「不准請假」 讓她考慮辭職

隨著疫情解封，民眾也開始飛往國外度假，不過日前有網友抱怨，她原本安排好要在6月出國旅遊，沒想到另一名同事突然辭職，導致公司人力不足，因此主管不准她休假，最後原PO強調「我這次如果不出國，一定會後悔，我到底要不要乾脆辭職？」

上班族年薪百萬有多難達到？ 網分析：得成為全台前15%

每個上班族都希望能夠拿到百萬年薪的工作，不過並非人人都能達成，日前就有一名網友好奇「年薪百萬工作的難易度大概多少？」他指出，身旁的朋友不論做什麼產業，都沒有辦法達到年薪百萬，不過網路上有許多人領到年薪百萬，讓他好奇「台灣有這麼多公司敢給錢？」

成大「職業傷病診治」與「職災職能復健」雙專責醫院今揭牌

成大醫院「職業傷病診治」與「職災職能復健」雙專責醫院今天揭牌，醫院表示，未來針對勞工職業造成的傷害，將給予更多職能復健的...

回響／年輕人失業率高 勞動局分析有這些原因...

台北市25至29歲的青年失業率5度登上六都最高，創下紀錄。北市勞動局今也分析，青年失業率高不是台北市就業機會不夠，從統計...

回響／北市青年失業率高 蔣萬安：跨局處多管齊下提解方

台北市25至29歲年齡層失業率5度登上六都最高，創下紀錄。台北市長蔣萬安今表示，他上任後秉持「面對問題、解決問題」態度，...

回響／北市年輕人失業率高 學者：失青年失天下

台北市25至29歲年輕人失業率五度居六都之冠。文化大學廣告系主任鈕則勳說，首都年輕人失業率高是長期結構性問題，不能特別歸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦