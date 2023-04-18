上班族年薪百萬有多難達到？ 網分析：得成為全台前15%

每個上班族都希望能夠拿到百萬年薪的工作，不過並非人人都能達成，日前就有一名網友好奇「年薪百萬工作的難易度大概多少？」他指出，身旁的朋友不論做什麼產業，都沒有辦法達到年薪百萬，不過網路上有許多人領到年薪百萬，讓他好奇「台灣有這麼多公司敢給錢？」

一名網友在PTT發文指出，身邊的朋友不論做哪一個行業，且職位當到主管等級或在上市櫃公司上班的人，都還沒有達到年薪百萬，月領7萬至8萬已經是巔峰了。但是他發現「網路上很多人都講得年薪百萬很簡單，真的有這麼容易？台灣這麼多公司很敢給？」

最後，原PO提問「如果難度1-10分來看，以普羅大眾來說，年薪百萬的難度到底是多少？」

對此，有網友直言「看產業來評斷難易度」、「我覺得難易度算是8分，以普通家庭的普通人來說，不是很簡單」、「願意肝就有了，我們診所助理雖然高職畢業，但是年薪有70萬」、「國立電資碩畢年薪100萬是底標吧」、「很多公司差異大，有些人剛進去就年薪百萬了，不過還是要看你想犧牲多少生活品質」、「如果以受薪階級來說，年薪百萬也通常是主管等級了」、「我在竹科的朋友，9成都達到年薪百萬，有5成高於200萬」、「感覺6-7分難」、「從主計處的薪資表來看，年薪百萬就是全台前10%了」。

事實上年薪百萬大概位居全台上班族前15%左右，依照行政院主計總處「薪情平臺」資料，民國110年全體受僱員工薪資的分布狀況，年薪100萬元總薪資介於第8及第9十分位數區間內，有10％的受僱員工總薪資落在相同的區間，有80％的受僱員工總薪資低於該區間，有10％的受僱員工總薪資高於年薪100萬所在的區間。此統計結果不含農業、政府機關、小學以上各級學校、宗教、職業團體及類似組織等行業。