成大「職業傷病診治」與「職災職能復健」雙專責醫院今揭牌

成大醫院「職業傷病診治」與「職災職能復健」雙專責醫院今天揭牌，醫院表示，未來針對勞工職業造成的傷害，將給予更多職能復健的協助，並包括心理上的創傷治療，協助勞工盡速返回工作崗位。

成大是台南第一家雙專責醫院，今年初獲得勞動部認證，勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉今天特別南下，前往成大參與揭牌，現場還有財團法人職業災害預防及重建中心執行長何俊傑、成大醫院院長李經維、台南市勞工局局長王鑫基、衛生局局長蘇世斌、南科管理局局長蘇振綱及多個工會代表等人參與。

鄒子廉表示，《勞工職業災害保險及保護法》去年5月正式施行，從災前預防到災後重建，讓第一線勞工朋友都能獲得周全的工作安全保障，是我國職業災害保障制度的里程碑。而依照新法，保險也將提供穩定經費，成立財團法人職業災害預防及重建中心，統籌辦理職業災害預防與重建業務，未來與全台各地的醫院加強聯繫，就近提供勞工相關服務。

李經維表示，其實全台多家醫院長期都在從事勞工職災相關工作，只是過去經費不穩定，以成大來說，主要是靠著很多計畫的經費維持，雖然是慘淡經營，但多年來協助許多勞工，如今新法上路，未來有更充足的經費可協助職傷與職災勞工，為此，成大特別擠出門診大樓3樓的部分空間，成立職能治療中心，讓勞工有專屬的場地可以使用。

醫院表示，新法上路後過去各家醫院設立的職災相關單位都改制，但多數醫院只做職業傷病診治，較少做職能復健，成大是少數有雙認證的醫院，可提供勞工從診斷到復工一條龍式的服務。

成大醫院職業及環境醫學部主任郭浩然表示，職災勞工診斷後，需要進一步的職能復健，才能讓勞工返回工作，家庭經濟獲得保障，但職能復健健保並不給付，而勞保過去主要給付職災恢復期間的薪資，復健部分較少著墨，在成立財團法人職業災害預防及重建中心後，可以給予復健更多協助。

他表示，過去的研究發現，勞工在發生職災或職傷後3個月內，如果無法復健回到工作，可能就很難再回原工作，一方面是身體上的障礙，目前也發現有很多創傷後壓力症候群的情況，像是從高處墜落受傷的勞工，之後就不敢再爬高，未來的復健也將包括心理師的協助。