面試被刷掉還收人資感謝函 她不甘心1動作反轉結局：變錄取了

一名女網友自認學經歷不錯，但面試後被夢想中的公司淘汰，她不甘只是收到人資寄來的「感謝函」，便鼓起勇氣回信詢問人資未錄取的原因，未料竟收到人資回覆，並且決定錄取她的通知，意外翻轉結局的過程令不少網友受到鼓舞，引起熱烈討論。

原PO在Dcard發文分享面試經驗，在國小擔任實習教師的她最近終於取得教師證，但她深感自己無法當老師一輩子，便決定趁年輕先到外面闖蕩3、5年。原PO向夢想中的公司投遞履歷，雖然這份工作與她的學經歷幾乎不相關，但她抱持著對這類產業的濃厚興趣，最後順利進入面試階段，可惜結果未被錄取。

未被錄取的原PO大受打擊，但她自覺面試表現與學經歷都不錯，也接受公司給的30K月薪，便鼓起勇氣主動向人資詢問未錄取原因，沒想到收到回信竟是錄取通知書，人資透露因為原PO沒有經驗，擔心未來有更好發展會做不久，才未錄取。

原PO興奮呼喊「原來多一點自信就錄取啦！希望可以鼓勵到正在找工作或被發感謝函的人」，許多網友聽了也被鼓舞，感動表示「居然還可以這樣翻盤，好酷！祝福原PO未來工作順利～」、「不錯啊，有時候積極的態度的確很重要，而且『主動』也是加分」、「我若是主管，收到妳的回信詢問原因，我肯定會重新考量、甚至錄取妳！」