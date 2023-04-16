寫履歷不再成為惡夢！網議五大「履歷注意事項」一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤過去一年內「履歷注意事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大履歷注意事項有哪些。

履歷在求職過程中扮演了舉足輕重的角色，其好比一個求職者的「身分證」，公司透過一份履歷來認識求職者。為什麼學經歷優秀的求職者老是收到感謝信與無聲卡，問題即有可能便是出在履歷撰寫上，趕快檢查自己的履歷是不是也中了以下網友熱議的注意事項吧！

履歷撰寫要注意 「避免空虛、無佐證內容」才能獲得面試官青睞

▲ 網友熱議五大履歷注意事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 避免空虛、無佐證之內容

「避免空虛、無佐證之內容」是網友認為最應注意的履歷撰寫要點之一，撰寫履歷時，適度的包裝自己、隱惡揚善是無可厚非的事情，但還是應該有所依據，誠實地依照自己過去的經歷來撰寫，便有網友於討論區中發文請益「履歷不實會怎樣？」，引來網友回應「誠實是最好的對策，人資會去調勞保資料來驗證」，建議履歷還是以誠實為上，勿過度誇大。

NO2. 大頭照不正式

履歷上的大頭照代表公司對求職者的第一印象，應該以乾淨、正式的照片尤佳，但有擔任人資的網友無奈發文表示「最近幫公司面試，一堆放網美照，有的還盜韓國證件照，叫來公司完全另一個人」，引來網友回覆「還看過放自拍照的（由上往下拍的那種）」，讓本來優秀的學經歷，因照片而大打折扣。

NO3. 敘述不通順、不易讀

履歷最基本的要求就是易讀性，因為人資要在數十封，甚至上百封履歷中挑出人選進行面試，所以一份敘述通順、易讀的履歷就非常重要了，有網友好奇地詢問「不知道為什麼一堆面試者，履歷都在介紹家庭」，引發網友突破盲點回應「因為104自傳產生器啊」，激起社群不少迴響。

NO4. 出現錯字或標點符號錯誤

履歷當中出現錯字或誤用標點符號更是犯了大忌，因為這會直接給人資或面試官一種「粗心大意」的負面印象，有網友在討論區分享自己悲慘的經驗「面試時，沒被公司錄取的原因就是履歷裡有錯字，這讓人資和主管認為自己做事不嚴謹」，提醒大家投履歷前務必記得再三檢查，免得一不小心就讓工作機會溜走。

NO5. 履歷排版混亂

履歷排版乾淨整齊，也是重要的面試技巧之一，有善用標題分類、條列式清楚地將各項經歷羅列出來的履歷更能夠在第一時間就吸引面試官的目光，而排版資訊清晰的履歷大多需要面試者自製履歷，才能突破僵化的範本限制。有網友分享自製履歷的優勢在於「可以讓面試官感受到該求職者的用心」、「面試官對於制式履歷已經看膩，基於人喜歡新鮮感的心理，這樣做會讓人印象加深」。

看完了以上注意事項，你是否對履歷準備更有方向了呢？只要用心撰寫履歷，並找出與眾不同的個人亮點，相信你也能找到夢寐以求的工作！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「履歷注意事項」相關討論則數。

觀測期間：2022/03/01~2023/03/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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