同事間不能有真友情嗎？網揭關鍵考量點是這個！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「同事能不能當朋友」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對「同事能不能當朋友」的正反意見有哪些。

出了社會之後，同事成為日常生活中相處時間最長的人之一，也是攜手打拼的夥伴，然而，是否要對這些朝夕相處的人們付出真心，卻經常讓人感到猶豫不決，「同僚關係」和「普通友誼」畢竟還是有著明顯的不同，到底要如何在維持良好合作氣氛與建立真誠友誼之間取得一個平衡點，一直是令人困擾的難題。

有無「競爭利害關係」成職場友誼關鍵 「下班不認識」是職場生存法則？

▲ 同事能不能當朋友？網友正反面討論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「同事能不能當朋友」相關話題的討論，可以發現網友提及「無競爭利害關係」的職場環境較容易交到朋友，因為彼此不會為了相同的目標產生競爭意識，就有網友提到「很多人上班能交到好朋友掏心掏肺，就是因為你們沒有競爭利害關係啊…」，可見當一段關係有了利益糾葛後就很容易變質。

而在某些職場上，雖然跟同事擁有共同目標，不過一旦工作上有了共同的敵人，也可能因此衍伸出「革命情感」，培養出「共患難」的夥伴們，就有民眾支持地表示「槍口一致對外，主管太機車，那就容易成為好友」；也有人提及自己跟同事雖然沒有共同敵人，但「大學畢業第一份工作遇到一起努力的同事，離職還是經常聯絡，對方婚禮還邀我當伴娘！」，認為是一起打拼過來的夥伴，因此仍產生了堅定的友情。

另一方面，覺得同事不能變朋友的觀點則是覺得職場上「還是有利益糾葛」，提到工作場合上其他人的底細很難摸透，也多多少少會因為在主管面前的印象等因素，而有某種程度上的競爭感，網友並討論到「獎金、升遷都是有限的，有時甚至連要不要一起擺爛都因為態度不同而沒共識」；同時，也有民眾說到「升管理階要幹的好，有時必需嚴肅扮黑臉才好做事」，認為公事公辦才能在職場上走得常久。

「上班好同事，下班不認識」是不少人奉為圭臬的職場生存法則，認為公私生活界線還是拿捏清楚為上，不然「容易被陷害」。例如有網友表示「表面上很好，但私底下衝康你的一堆」，也有民眾分享自己跟同事變朋友，但背地裡被陷害的慘痛經驗，「我也被害過，剛出社會單純，職場大家都要生存，人前人後不一樣，我學著不在乎不要放感情，真的輕鬆很多」。

看完正反兩派的觀點，你覺得同事之間到底能不能當朋友呢？雖然同事之間可能有競爭利害關係，但能不能當朋友還是取決於個人的「識人之明」甚至是「運氣」，並沒有一定的對錯標準，有待自己細心觀察。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「同事能不能當朋友」相關討論則數。

觀測期間：2022/03/01~2023/03/27，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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