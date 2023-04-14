年薪16個月行政職與「離家近」職缺選擇 她猶豫：該選哪個好？

上班族在選擇工作時，會猶豫要找「高薪」還是「離家近」的職缺，日前一名女網友指出，她錄取某間離家近的業務職缺，但又同時錄取年薪16個月的行政職缺，令她猶豫「該選擇挑戰業務工作，還是去穩定的行政職？」

一名網友在Dcard發文指出，她目前26歲，前一份工作是業務，很喜歡這份工作內容，但因為前公司發展問題，她開始另尋職缺，且找到薪資不錯又離家近的業務工作。

不過，就在原PO與前客戶一一道別時，過去接洽的公司邀請她去擔任行政職，並且給予年薪16個月，讓她直呼「以這個產業別來說，這個職缺優於很多公司」。

但原PO十分猶豫，她指出「業務是更勞心勞力的工作，但是可以拓展我的人脈。行政職缺則是我有把握的工作，我可以得心應手。我究竟要選擇有挑戰的業務工作，還是要就職穩定的工作呢？」

對此，網友看法不一，有人認為可以選擇業務職缺，「妳還那麼年輕，當然選擇業務去發展，這是妳本來就擅長的領域，加上行政職的薪水低，隨時都可以找到職缺」，但也有人認為選行政職缺較佳，指出「別相信什麼人脈，『人在情在，人不在什麼都不在』，這句話是真的。我在工地當主管，在發包廠商的時候，難道可以幾句話就把原本100元東西砍到剩70元嗎？人脈只是讓你好找人，在利益面前是沒用的」、「羨慕16個月的行政工作」。

也有人建議原PO思考3點，「1.是否喜歡花費時間處理報表、重複且例行工作的行政職工作環境；2.如選擇行政職但無法適應，後續想回業務工作是否可能；3.行政職穩定是相對穩定還是永久穩定？現在的你需要相對穩定工作或薪水的理由是為何」。