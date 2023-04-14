高雄打造類實境職訓教育場地 高空摔落感受好真實

VR、AR技術不僅能運用在電玩競技項目，南科高雄園區設立全台第一座多體感延伸實境XR場域，提供類實境教育訓練場域，可模擬屋頂、洗刷大樓窗戶等高風險作業環境，科技部與勞動部今日簽署合作宣言，將讓更多勞工體驗沉浸式教育訓練，減少職災發生。勞動部次長李俊俋體驗高空意外摔落情境，分享說「滿真實的」。

在國科會主委吳政忠與勞動部政務次長李俊俋見證下，南科管理局長蘇振綱及職安署長鄒子廉今天在高雄園區簽署「職業安全衛生多體感延伸實境XR場域」合作宣言。

XR center指出，透過VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、MR（混合實境）、AIoT（人工智慧物聯）等先進技術，訓練中心可模擬屋頂、施工架、高空工作車、化學品、堆高機、局限空間、吊籠等高風險作業環境，讓勞工在安全環境下接受互動及沉浸式訓練，另有室外實體鷹架訓練場，職訓也可以有趣又好玩，不是只能坐在課堂聽講

國科會主委吳政忠表示，XR場域係運用創新的智慧科技，突破以往傳統職安教育訓練模式，不受場地、機具、設備等限制，學員印象能更深刻，未來持續開發更多模擬課程，提供更好服務。勞動部次長李俊俋政說，XR場域為跨部會合作典範，未來將讓更多勞工體驗沉浸式教育訓練，保障工作安全及健康。