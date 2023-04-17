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防疫險慘賠拖累…鄉民團保流標頻傳 衝擊弱勢保障

「被資遣」不一定是自身工作能力有問題！ 律師：相關權益要拿到手

聯合新聞網／ 方格子
被資遣當下也許是一個挫折，但同時也可能是一個人生契機，把握該有的權益。示意圖／ingimage
被資遣當下也許是一個挫折，但同時也可能是一個人生契機，把握該有的權益。示意圖／ingimage

【撰文・法律010】

在華人的觀念裡，被資遣好像是公司對個人能力的否定，不論年紀多大、資歷多深，當聽到被資遣的那一刻，情緒必然受到轟然衝擊，但被資遣一定都是你的錯嗎？有沒有身邊的人（或者你自己）有理想抱負卻無從伸展的經驗呢？遇到下列這些狀況，只能說時運不濟稍微倒楣點，屁股拍拍趕緊站起來，把挫折感都拋開，真的不是你的問題！

公司轉型，退出國內或移往海外：世界在變，產業也要跟著轉，在公司的營運模式或成本考量下，如果決定撤出台灣，或者把作業端移往海外，本地勞工可能就成了被捨棄的一群。

改朝換代，新官上任先除異己：公司高層派系難免，有時候選邊站的運氣比能力還重要，如果跟隨的主子被除掉，換了個新官，想不被踢走都難，就算留下來，日子也是兢兢業業，有時會覺得還不如歸去比較乾脆。

公司政策錯誤，孤臣無力回天：不管是決策或是新開發的專案，公司要拓展新領域必定有風險，但有沒有被招募進來，工作加班做到流鼻血，卻因為主管決策錯誤或人力、資源嚴重不足的情況下，無力將業績提升的狀況，如果公司發現不太對想及時止血，被資遣的勞工都是犧牲品，也不算是能力不足的問題！

就算被資遣還是要把權益拿到手！

不要覺得自己被公司遺棄後就自暴自棄任由他去，公司想資遣你也得照著規矩來，先了解被資遣勞工有哪些權益，後續失業的日子裡也會比較好過唷！

資遣預告：當雇主想要解僱員工時，必須要提前告知，給勞工一點時間準備，才不至於在離職後立刻流離失所。而這段時間就是所謂的「資遣預告期間」。

工作滿3個月但未滿1年，雇主應在10天前告知勞工

工作滿1年以上但未滿3年，應在20天前告知

工作滿3年以上的勞工，應在30天前告知

承上，如果惡質雇主沒有提前跟勞工說（沒盡告知義務），其實就算違法，雇主必須要加付預告期間的工資（資遣預告工資）作為勞工的補償，不然勞工是可以進行舉報的！

資遣費：這點是最基本勞工一定要拿到的部分，老闆給付資遣費的時間必須要在終止勞動契約（也就是約定好的離職日）後的30日內發給勞工。

年資每滿1年，發給0.5個月平均工資的資遣費，最高以發給6個月平均工資為限

年資未滿1年，依比例計算（以實際工作日數分月、日換成年之比例計算）

年資未滿3個月，一樣是依比例計算

謀職假：當雇主預告勞工資遣日期後，在資遣預告期間，勞工每星期有2天「在上班時段出外面試、找工作的機會」，就是所謂的謀職假，雇主不能扣勞工薪資與全勤，但如果勞工都沒有使用謀職假，是不能再額外換成工資。

非自願離職證明：你永遠都不曉得自己下回的工作機會要多久才會出現，為了不讓自己經濟陷入困境，可以請公司開立「非自願離職證明書」，以便之後如果要申請失業補助或報名課程訓練，才能出示文件證明自己符合資格！

被資遣當下也許是一個挫折，但同時也可能是一個人生契機，把握該有的權益，度難關之餘也好好休息、充實自己，也許下一個更棒的機會很快就找上你。

作者：法律010

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：不哭不哭！遇到這些情況，被資遣也不是你的錯！

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