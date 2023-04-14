職場上常被「責任制」情緒勒索嗎？ 律師：這4種職位才能適用

【撰文・法律010】

一般工作最常聽到的是「責任制」，實際工作型態百百種，你的工作型態如何呢？

是守法規的上下班準時打卡，還是彈性工時不用打卡，或者是上班打卡製下班責任制呢？聽說在中國網路公司，也有超高工時的「996制」，也就是早上九點上班、晚上九點下班，一週六天。

儘管法律規定了勞工工作的上限，仍然有雇主不合法的要求「無償加班」（也就是不給加班費的意思），有些人因為受限於現實生活壓力而屈從，有些人則是因為對法律規定不熟，無形中讓自身權益受損，本文就來聊聊萬惡的「責任制」話題。

什麼是責任制？責任製本意為方便少數職業性質較特殊的員工（例如運營管理、設計發想、製作等具有高度專業與創意產業的工作者）保有工作彈性，不受時間、地點限制的責任制度。為了避免台灣慣老闆濫用，勞基法也有給予相應規範（請參考：責任制勞基法規範）。

誰可以適用責任制呢？根據〈勞動基準法施行細則第50-1條〉規定，包含以下僱員：

2.責任制專業人員：是指以專門知識或技術完成一定任務並負責其成敗的工作者。

3.監視性工作：是指在一定場所中，以監視為主的工作。

4.間歇性工作：是指工作本身就以間歇性的方式進行者。