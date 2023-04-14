職場上常被「責任制」情緒勒索嗎？ 律師：這4種職位才能適用

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聯合新聞網／ 方格子
老闆要實行責任制，除了與員工約定好並簽訂書面契約，還須經過主管機關核可才可以實施，並不是雙方合意就算責任制。情境示意圖。圖／Ingimage
老闆要實行責任制，除了與員工約定好並簽訂書面契約，還須經過主管機關核可才可以實施，並不是雙方合意就算責任制。情境示意圖。圖／Ingimage

【撰文・法律010】

一般工作最常聽到的是「責任制」，實際工作型態百百種，你的工作型態如何呢？

是守法規的上下班準時打卡，還是彈性工時不用打卡，或者是上班打卡製下班責任制呢？聽說在中國網路公司，也有超高工時的「996制」，也就是早上九點上班、晚上九點下班，一週六天。

儘管法律規定了勞工工作的上限，仍然有雇主不合法的要求「無償加班」（也就是不給加班費的意思），有些人因為受限於現實生活壓力而屈從，有些人則是因為對法律規定不熟，無形中讓自身權益受損，本文就來聊聊萬惡的「責任制」話題。

責任制是什麼？什麼樣工作適用？

什麼是責任制？責任製本意為方便少數職業性質較特殊的員工（例如運營管理、設計發想、製作等具有高度專業與創意產業的工作者）保有工作彈性，不受時間、地點限制的責任制度。為了避免台灣慣老闆濫用，勞基法也有給予相應規範（請參考：責任制勞基法規範）。

誰可以適用責任制呢？根據〈勞動基準法施行細則第50-1條〉規定，包含以下僱員：

1.監督、管理人員：負責經營及管理企業的工作，並擁有一般勞工受僱、解僱或勞動條件決定權力的主管級人員。

2.責任制專業人員：是指以專門知識或技術完成一定任務並負責其成敗的工作者。

3.監視性工作：是指在一定場所中，以監視為主的工作。

4.間歇性工作：是指工作本身就以間歇性的方式進行者。

也就表示，如果不是符合上述條件的工作者，老闆不能跟勞工約定、實行責任制，否則就算違法！

注意！你的老闆違法了嗎？

即使職業符合責任制的認定，老闆要實行責任制，除了與員工約定好並簽訂書面契約，還須經過主管機關核可才可以實施，並不是雙方合意就算責任制。

就算是責任制，工時仍有規範，例如責任制的員工仍然需要打卡、給予加班費，並不是無限的壓榨員工的時間。舉例來說：「假設老闆跟勞工約定正常上班工時為10小時（一般勞工8小時），從第11小時開始，老闆就必須要給付責任制員工加班費。」

因此，若老闆有以下行為，均屬違法，包含：

1.明明不是責任制的工作，卻要求責任制

2.僅有口頭約定或簽約，沒有報請主關機關核可

3.不依照合約，讓勞工超時工作

4.超時工作卻不依法給付加班費

上述這些都是屬於違法行為，勞工可以向公司所在地的地方勞檢提出檢舉，確認違法，會依法裁處2萬至100萬元。

其實多數勞工都在「共體時艱」，會因為種種考量沒有舉報老闆爭取權益，但如果實在被壓榨得太超過，然後老闆又一副「施捨」的態度，不妨讓他看看觸法後會有什麼後果！

作者：法律010

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：你被壓榨了嗎？原來這些職位才可以用責任制

主管 責任制 老闆 加班費

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