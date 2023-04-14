面試被問薪資她盼能有3萬 反遭人資酸「妳覺得妳值嗎？」

面試時被問到期望的薪資，大家會怎麼回答？一名女網友就透露自己去面試的時候過程都很順利，但被問到薪資問題，她透露希望能有3萬元，卻讓人資直言「妳覺得妳值這個薪資嗎？」貼文也讓不少鄉民看了氣憤「是在摳什麼？」

這名女網友在Dcard透露自己並沒有特別的專長，之前去應徵行政助理的職缺，這間公司的薪資區間是27000-30000之間。她說面試的過程都很順利，對方問的問題也都是一般面試會問到的，但最後人資詢問「希望薪資」，原PO則說期盼能夠有30K。

不過人資聽了卻反問「妳覺得妳值這個薪資嗎？妳只是一個剛畢業的大學生，工作經驗少，我為什麼要拿這個薪資來聘妳？」原PO因為沒遇過這樣的問題，當下聽了不知所措，於是便說「我之前有做過類似的工作」，但對方又直言「但是我們是不同公司，妳上手需要段時間，我怎麼能拿30k來雇妳？」一番話讓她不知道怎麼回答，最後人資要她回去等消息。

原PO認為這次的面試應該無望了，但仍然耿耿於懷，「原來我一直希望30k太高嗎？我之前面試被發無聲卡是不是我開太高了？」她說自己家裡不富裕，又要租房子，若薪水低於3萬生活會很困難，但被人資這樣說自己不值30K，也讓原PO害怕之後的面試萬一又遇到同樣問題，自己該怎麼回答？

貼文讓不少人看了搖頭，「如果需要一份工作，回答說希望三個月上手後調整到30K；如果急需一份工作，一開始就說依公司規定，錄取後邊做邊找，跳槽不用內疚」、「就說妳個人期望待遇就是30K，不需要為了得到工作降低自己的標準，更何況30K也不是什麼高薪」、「什麼時候連30K都要有什麼資格了？這間公司不願意就再多面試幾間就好，薪水不滿意進去了也做不久的」、「3萬是應該吧，都什麼時代了，不要去了」、「隨便一個服務業只要是人都32-38了，30在摳什麼？」、「會講這種話、砍薪水的公司也不用想進去會有多善待你，再找吧」。