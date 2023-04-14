日駐台單位徵代表官邸職員 月薪27K「需通英日語＋清掃洗衣」

現在找工作的管道相當多，除了有求職網站可以使用，還有一些單位和企業會在臉書刊登資訊。然而，日本台灣交流協會今（14）日稍早公開招募「代表官邸職員」，工作待遇月薪27K起，但工作內容和應徵條件曝光後，許多網友都忍不住抨擊。

日本台灣交流協會在臉書粉專發文，公開招募「代表官邸職員」，工作待遇月薪27K起，依個人學經歷及協會章程決定，有調薪及一年兩次獎金制度。不過，工作內容包含清掃、洗衣、宴會場地布置、宴會餐飲服務、餐點準備及其他家事服務，還需要具備「高中職以上學歷」、「簡單日、英語溝通能力」、「個性開朗，溝通協調能力」、「在台工作資格」。

日本台灣交流協會指出工作時間為週休二日，每日工作7.5小時，另提供有薪年假。應徵方式為本月28日前繳交一份貼有照片的日文履歷表，持有日文、英文合格證明書者要附上影本，持有文書處理證照者註明在履歷表上，初試合格者才會以電話通知，複試於5月上旬在台北事務所進行，最終結果在5月中旬出爐，6月中旬過後正式錄用。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛抨擊，「具備英日語能力還要證書，薪資才27K（等於基本薪資）也太扯了」、「這薪資打工仔都不一定想做了」、「這薪資在台北…」、「要求英日語證照及文書處理證照，這價格有點低廉」、「超商正職薪水都沒那麼少，台灣有外語能力的人什麼時候只值這個薪水？我真的看不懂了」、「27K應徵代表官邸職員？現在去鼎泰豐洗碗的薪水都在4萬上下」。