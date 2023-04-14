社會新鮮人開40K待遇「低薪難生活」 他傻眼：平均起薪才30K

畢業季即將來臨，社會新鮮人都希望找到一份薪水合理的工作，讓自己能夠有好的生活品質。一名男網友在網路上發文，指出明明行業的平均起薪是3萬，但很多人開口就要4萬的待遇，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（13）日一名男網友在Dcard上以「現在畢業生沒經驗卻很敢要錢耶」為題發文，他提到本身從事的行業，平均起薪是3萬，做到一定年資才會慢慢加薪。不過，原PO表示最近來幾位新人，一開口就開出月薪4萬的待遇，聲稱現在沒有4萬很難生活，所以大學生畢業的待遇就至少要4萬起跳，讓他聽到後都傻眼了。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「笑死，學生發言欸，等真的沒人幫你繳貸款後，什麼工作都吞了好不好」、「別傻了，現在大學生滿街跑，除非你唸的科系真的比較缺人才，或是你本身在求學期間就有累積相關的經歷，不然還是沒什麼選擇權」、「等到出社會後投40K履歷都落空，就會乖乖領30K了」。

也有網友提到，「以台灣物價飆漲的速度來說，正職基本薪資應該落在45K差不多，年輕人現在都在斜槓，因為賺不夠多，下班也在上班，放假沒有休息過，搞到後來變成身體出狀況」、「豬肉都要一斤100元了，新鮮人為什麼不能一個月4萬啊？難道只能吃土喔，不要一直當慣老闆欸」、「我就是因為台灣這樣才出國工作」。