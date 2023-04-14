快訊

納總統民調成羅生門 韓粉炸鍋 韓國瑜一句話吐露心境

羽球亞錦賽／戴資穎秀驚人腹肌照 將拚賽史首見紀錄

遺產私生子竟也能繼承！ 她曝二招：不給分財產要「這樣做」

社會新鮮人開40K待遇「低薪難生活」 他傻眼：平均起薪才30K

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人會在面試提出自己的期望薪資，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
有些人會在面試提出自己的期望薪資，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

畢業季即將來臨，社會新鮮人都希望找到一份薪水合理的工作，讓自己能夠有好的生活品質。一名男網友在網路上發文，指出明明行業的平均起薪是3萬，但很多人開口就要4萬的待遇，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（13）日一名男網友在Dcard上以「現在畢業生沒經驗卻很敢要錢耶」為題發文，他提到本身從事的行業，平均起薪是3萬，做到一定年資才會慢慢加薪。不過，原PO表示最近來幾位新人，一開口就開出月薪4萬的待遇，聲稱現在沒有4萬很難生活，所以大學生畢業的待遇就至少要4萬起跳，讓他聽到後都傻眼了。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「笑死，學生發言欸，等真的沒人幫你繳貸款後，什麼工作都吞了好不好」、「別傻了，現在大學生滿街跑，除非你唸的科系真的比較缺人才，或是你本身在求學期間就有累積相關的經歷，不然還是沒什麼選擇權」、「等到出社會後投40K履歷都落空，就會乖乖領30K了」。

也有網友提到，「以台灣物價飆漲的速度來說，正職基本薪資應該落在45K差不多，年輕人現在都在斜槓，因為賺不夠多，下班也在上班，放假沒有休息過，搞到後來變成身體出狀況」、「豬肉都要一斤100元了，新鮮人為什麼不能一個月4萬啊？難道只能吃土喔，不要一直當慣老闆欸」、「我就是因為台灣這樣才出國工作」。

新鮮人 大學生 薪資 Dcard

延伸閱讀

退撫新制7月上路！他指1關鍵「還考公務員嗎」 過來人給建議

才到職三個月就升遷！ 1原因讓她超崩潰：有被騙的感覺

上班前4分鐘請生理假「慘遭主管駁回」 網指1關鍵：基本尊重

面試主考官咄咄逼人「惹哭所有應徵者」 3天後卻有意外結果

相關新聞

社會新鮮人開40K待遇「低薪難生活」 他傻眼：平均起薪才30K

畢業季即將來臨，社會新鮮人都希望找到一份薪水合理的工作，讓自己能夠有好的生活品質。一名男網友在網路上發文，指出明明行業的平均起薪是3萬，但很多人開口就要4萬的待遇，而貼文曝光後也掀起討論。

羨慕同事住家裡免房租、省餐費？網點1缺點：住起來更痛苦

在萬物高漲唯有薪水不漲的時代，不少人出社會後仍會選擇住家裡，有名網友就分享，同事住家裡每月可省下租房費、伙食費，而每天最大的開銷就是交通費，賺的薪水基本上都是可支配所得，讓他好奇不知道大家會不會羨慕這樣的人...

邁向百萬年薪 新北開免費課程培訓會計專業人才

新北市教育局於去年起開始與中華民國財稅會計學習交流協會，創辦「五年會計專業人才培育計畫」，讓學生結合領域知識及實務經驗，...

台南遠東香格里拉 4月18日舉辦人才招募

隨著全球觀光產業復甦，為擴大服務量能，台南遠東香格里拉與勞動部雲嘉南分署台南就業中心合作，將於4月18日下午2點至5點於...

簡化移工引進 近期修法

現行法令規定，雇主申請引進移工或中階技術人力前，須先在台灣就業通網站刊登求才廣告，招募本國籍勞工，廿一天後若聘不到本勞，...

你真的知道別人怎麼看你嗎？世界上最熱門MBA課為何是「認識自己」

這一門大學課程，不僅常常讓人感動流淚，可以改善職涯，甚至挽救婚姻！它，不是通識的心理輔導課，卻是來自世界上最熱門的MBA課程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦