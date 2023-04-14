羨慕同事住家裡免房租、省餐費？網點1缺點：住起來更痛苦

在萬物高漲唯有薪水不漲的時代，不少人出社會後仍會選擇住家裡，有名網友就分享，同事住家裡每月可省下租房費、伙食費，而每天最大的開銷就是交通費，賺的薪水基本上都是可支配所得，讓他好奇不知道大家會不會羨慕這樣的人，文章曝光引發熱議，但也有網友搖頭說，雖然住家裡可省錢，但感覺很沒自由、沒隱私。

該名網友在PTT分享，自己有些同事住家裡，不用繳房租錢，一日三餐基本上都在家吃，午餐吃的是自己帶的便當，而想喝飲料就喝公司的咖啡機，算下來整天開銷只有交通費，甚至有些人上下班還是男友接送，賺的薪水基本上都是可支配所得(所得收入總計-非消費支出)，讓他好奇大家會覺得羨慕嗎？

文章曝光，引起網友們討論，不少人表示不會很羨慕，儘管住家裡省錢，但缺點也很多，且若是與家人關係處不好，住起來更是痛苦。「很看家人個性，個性雞掰是地獄，感情很好天堂」、「住家裡沒自由、沒隱私」、「住家裡不可能沒人管，晚上9點後就不能出門 ，太晚洗澡、睡覺，父母會覺得干擾睡眠」、「無法和家人住在一起，生活習慣差太多」、「騎車通勤往返大約十五分鐘。我仍是選擇自己去外面租」。

不過，也有網友表示羨慕，「我羨慕住外地爸媽直接買房送他的同事」、「比較羨慕家裡有錢的，朋友是出社會後家裡幫忙買一間自住」、「羨慕啊…之前在台北市工作，我同事午休還能回家吃飯」、「房租一直在漲，住自己家裡的CP值只會越來越高」。