你真的知道別人怎麼看你嗎？世界上最熱門MBA課為何是「認識自己」

摘要 1. 史丹佛MBA開設的一門「真情流露」（Touchy Feely）課程，雖然從50年前就開課，熱門程度卻一路攀升，現在是目前第二受歡迎的選修課程。 2. 該課不像一般商管課，將學生分組，每週一次進行連續3到5小時的對話練習，目的是讓學生學會「自我省思」，從別人的立場真正學到知道別人如何看待自己。 3. 為何這些未來CEO變得注重自我省思？因為領導公司的不再只是帶公司快速成長，而是延續公司存在的價值與願景，因此要從自己開始改變。

這一門大學課程，不僅常常讓人感動流淚，可以改善職涯，甚至挽救婚姻！它，不是通識的心理輔導課，卻是來自世界上最熱門的MBA課程。

這是史丹佛MBA開設的「真情流露」（Touchy Feely）課，雖然從50年前就開課，熱門程度卻一路攀升。《經濟學人》報導，該課現在是目前第二受歡迎的選修課程，僅次於「通往權力的道路」（Paths to Power），有9成校友都修過。

史丹佛MBA是全球最難進的商業管理課程，錄取率僅6％，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）、通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）都是校友。

《經濟學人》指出，未來掌管全球大公司的準老闆，只會把寶貴的學習時間，放在最能幫助他們成功的課程上。

「真情流露」課不像一般商管課，不做案例分析、或研究財報，而是將學生分成12人為一組，每週一次進行連續3到5小時的對話練習，話題不限，過去情史、政治傾向都可討論。

這些對話往往會激發強烈的情緒：憤怒、恥辱、或悲傷。課程目的是，讓學生學會「自我省思」。從別人的立場，獲得即時而誠實的回饋，真正學到知道別人如何看待自己，進而了解自己。

例如，該課包含一種名為「影響排名」（influence line）的練習，要求組裡的一個人，根據自己的主觀判斷，在大家面前把另外11名組員加上自己，從影響力最高到最低，排成一列隊伍。

排前面的人會感到喜悅，排後面的人會感到羞愧。因為排名公開進行，還可能會爆發衝突，成員們會認為自己更有才華，應該排名更前面而爭吵。

實際上，很多人都會偷偷在心裡替周遭的人以及自己做排名，只是，當排名行動公開進行，許多人時常會痛苦的發現，自己所預想的自身形象，其實跟其他人想的不一樣。這同時也揭露，人跟人之間時常沒有頻繁進行有建設性的正面以及負面回饋。

「這個練習揭露了，很多事我們都沒有說出口。少了別人誠實的回饋，人就會開始編故事，沒了坦誠的溝通，」一位校友布里吉（Maria Bridge）表示。

職場上若少了他人的回饋，尤其是史丹佛的這群金童，更容易對自己的外在形象感到傲慢，不聽取同事意見，進而導致職場衝突難以化解，良好關係難以建立。

為何這些未來CEO，變得特別注重自我省思？《富比世》指出，在世界快速變化中，又有政治分化、氣候變遷等危機來襲，企業領導者已經意識到，領導公司，不再單純只是帶公司快速成長，而是延續公司存在的價值與願景。

而要達到此目標，就要從自己開始改變。瑞士諮詢公司億康先達（Egon Zehnder）2021年調查全球近千位執行長，8成執行長都存在自省情緒。他們都說，要改變公司，就得更認識自己，才能保持對人的連結開放，進而建設適應力強的團隊。

一些校友畢業後，發現這門課讓他們學會一個實用的技能，永遠改變人生。

例如，2018年畢業的阿格拉沃（Animesh Agrawal）在資產管理公司黑石集團（Blackstone）工作。他發現他跟老闆關係有點緊繃。以前的他，會直接放棄不管，但現在的他，則選擇主動邀老闆出去喝咖啡：「我注意到我們之間有些問題，是這件事還是那件事造成的？」最終，雙方緊張的關係不再惡化，而是轉為信任和友情。

他還發現，跟家人以及另一半的關係也改善了。「這門課教你如何組織談話，尤其是談論的主題很困難的時候，你學會用有建設性的方式表達你的憤怒。」

對一般人來說，這門課的主旨也有幫助。商業雜誌《Inc.》報導，曾為該課程授課的教授布拉德福德（David Bradford）提供2個建議，幫助人更容易了解自己，進而改善人際及職場關係。

第一，擁有兩個「天線」，用來接收不同訊號，兩者不混淆。一個對內接收自己內心發生的事，另一個對外接收其他人正在發生的事。和他人互動時放下自我防禦，更容易和別人建立真誠但良好的關係。

第二，和別人互動時，勇於自我揭露，多顯露15％的真我。常常，人因為怕關係破裂，因此把自己假裝成別人，但反而讓溝通及關係停滯。

「與人交談時，將自己推到舒適區之外15％，顯露一點自己的脆弱之處，我可以做我自己，你也可以做你自己，反而有更大的機會建立高品質的關係。」布拉德福德表示。

資料來源：經濟學人、富比世、LinkedIn Blog、Inc.、Stanford Business Graduate School

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