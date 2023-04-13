主計總處：年終7.5萬創新高 薪水被通膨侵蝕

年終獎金雖然多，但薪水還是被物價吃掉！主計總處13日公布1到2月本國員工平均薪資為47724 元，較上年同期增加2.61%，但剔除物價因素後年減0.13%。主計總處也公布今年年終金平均為1.68個月、75688元，分別創下5年與史上最高，製造業雖不景氣但仍發1.93個月，內需服務業則有復甦，年終月數平均成長2倍。

薪水仍不敵物價

主計總處表示，2月全體受僱員工經常性薪資平均為45044元，月減0.71%，年增2.51%；2月本國籍全時受僱員工經常性薪資平均為47550元，月減0.73%，年增2.73%。其中，出版與資通訊服務業薪資為65526元，製造業42751元，其中電子業53222元；而住宿及餐飲業34128元、其他服務業34857元。

如果用1到2月的平均來看（排除過年），本國籍全時員工經常性薪資平均為47724 元，較上年同期增加2.61%，總薪資亦增2.95%；但剔除物價因素後，經常性薪資年減0.13%。全體受僱員工經常性薪資平均為45206元，較上年同期增加2.39%，總薪資亦增2.74%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.34%。

年終創歷史新高

總薪資部分，受防疫措施、邊境管制逐步鬆綁，旅宿相關行業漸呈改善，1至2月住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業（含美容美髮按摩等）總薪資較上年同期分別增加 15.23%、14.58%、9.09%，製造業亦增 2.65%，其中電子零組件製造業增加 6.86%。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年年終獎金發放月數為1.68個月，是近五年最好水準，比去年1.63個月還好，總金額75688元也創下歷史新高，去年則是72080元。從行業別看，金融保險 3.39個月排名第一，不動產業2.12個月第二， 運輸及倉儲業1.96個月與製造業1.93個月。

製造業加班仍減少

陳惠欣說，製造業雖然下半年成長趨緩，但因為上半年表現不錯，因此年終發放有維持水準。而餐飲業雖受5、6月疫情影響，但下半年有逐漸回溫，因此年終平均也從去年的0.3個月提升到0.6個月，不過製造業的加班時數也連續8個月減少，會持續觀察。

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