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才到職三個月就升遷！ 1原因讓她超崩潰：有被騙的感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友換了一間新公司，沒壓力又可以準時下班，讓她的生活很快樂，沒想到才到職3個月，課長就表示，要培訓她成為主管，但她卻因一個理由反而不開心。圖／ingimage
有網友換了一間新公司，沒壓力又可以準時下班，讓她的生活很快樂，沒想到才到職3個月，課長就表示，要培訓她成為主管，但她卻因一個理由反而不開心。圖／ingimage

升遷和加薪是一件令人開心的事，但工作量和責任同時也會增加。一名網友今年換了一間新公司，雖然薪水比上一份工作少，但沒壓力又可以準時下班，讓她的生活很快樂，沒想到才到職3個月，課長就表示，除了會幫她加薪外，還要培訓她成為主管，但她卻因一個理由反而不開心，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「工作版」發文，她因前公司壓力太大，導致失眠加上嚴重焦慮，下定決心離職後，今年換了新公司，工作內容是沒做過的領域，雖然薪水比前公司少了一萬多，一開始有點不習慣收入變少，但也相對地壓力少很多又能準時上下班，讓她相當快樂，她也表示，公司的生態是到職先看資料，淺略的講解後就讓對方自己作業，跟大公司的教育訓練有很大的不同，但發文的話同事和主管也都樂於回答，加上工作內容大致上可靠看資料吸收七成，剩餘詢問資深同事即可。

過幾個月後，課長表示，原po工作表現很好，半年內會加薪，會再安排面談，並表示有位同事升組長後，表現不如預期，擔心對方會離職，因此想培訓原po，若確定升遷會再加4000元，雖然加薪幅度太低令她有點疙瘩，但猶豫不決和擔心拒絕會被認為沒上進心的狀況下，因此她還是先答應了。

不料，原po上週開會時得知組長只做到4月底，突然有種被騙的感覺，原來是組長要離職，所以急於找人接替，經理與課長除了討論她原本的工作內容外，還同時分配組長的工作及監督其他同事的進度，原po表示，現在自己是資歷最淺，薪水可能又比其他同事低的狀況下，工作量還多一倍、壓力更大，薪水即使加了4000元還是比前工作少，令她不禁有了不想升遷的念頭，「原本覺得舒適的生活整個被打亂，又有開始焦慮的情況發生，想跟主管討論不想升遷了」。

網友紛紛表示，「到職才3個月就可以升主管…？我怎覺得妳是被找來填屎坑的」、「資歷最淺但當上了組長，就算錢多妳還是不會想做，因為習慣之前的步調，想討論不升遷？怎麼會這麼天真，既然你覺得被騙，代表他們都計畫好，手續也快速坐火箭般的進行吧」、「喊加薪，幅度必須要大」、「管理職比基層員工薪水少，這是平行時空嗎？」。

有網友則表示，應該接下主管職，對以後的工作會有幫助，「如果是我的會，會接下這個工作做個一年，再怎麼受不了也至少要做半年，然後帶著管理職的頭銜以及比現在高的薪水，去下一份工作面試，這樣對你來說其實滿加分的」、「過來人的經驗，我是覺得有這個機會其實很難得，到現在我對前份工作的主管還是只有感謝，至少我試過，也確實不適合管理職，真的是試過才會知道箇中滋味」。

不過，有網友認為，「若能善用自己的優勢與特質且又具發展性，那才有留下的必要，不然工作就得趕快尋找下一個」。

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