TikTok掀起「舒活青年」風潮！我工作，是為了讓我的狗過好日子

近年，各種描繪職場與時代現象的詞彙此起彼落，繼躺平青年、薪水小偷、安靜離職（quiet quitting）後，社群媒體又掀起一波「舒活」新浪潮，目前在TikTok抖音平台上，愈來愈多網友發布舒活（#softliving）標籤的影音短片，且觀看次數還不亞於安靜離職。

對於初出社會的青年來說，通膨、升息不斷，生活成本水漲船高，生存壓力不言可喻，在這樣的現實下，社群上開始吹起一股「舒活」風潮，也許這是Z世代在躺平與自由財富之間，為人們找到了一種更務實的選擇。

這現象，從美國紐約一名網紅菈德（Tay Ladd）身上能窺見一二。 坐擁TikTok 6萬多名粉絲的她，儘管已是白領階級，從事人人稱羨的律師職業，頂著專業光環，又領著高薪福利，甚至住在生活成本世界最高的「紐約」，堪稱年輕人裡的勝利組。

但說到底，對菈德而言，回看人生過去，終究只剩下工作。

圖／通膨、升息不斷，生活成本水漲船高，幾乎要壓垮初出社會青年的同時，也催生「舒活」的風潮。取自pexels

因此她開始在愛犬身上砸大錢，讓寶貝狗狗享受最頂級的寵物美容，或給牠穿上，比自己都還貴的名牌絲巾與衣服。

這是因為菈德徹底意識到，生存在這個年代，年輕人根本沒有退休的可能，所以她乾脆轉念，並於受訪時強調「我工作，是為了讓我的狗輕鬆舒服生活」。

而這個生活目標，在她眼中遠比賺錢更重要，如同菈德所言「我還是努力上班，但我更在意把時間留給對我而言重要的事情」，於是讓工作生活平衡，便成了她實踐「舒活」的方式。

當然菈德會認為自己無法退休，是有依據的。

2022年1月，美國金融軟體公司Intuit就推出一份報告顯示，美國Z世代中，有高達四分之三的人認為，當前全球經濟與環境，讓他們無法設定人生長期目標。

另調查也表示，有三分之二受訪者對於自己未來的退休金是否夠用感到焦慮。

「舒活理財」有積蓄就好！簡化存錢只跟自己比

但追求「舒活」，也不盡然只是著重在花錢享樂方面，好比理財，也能展現出舒服存錢的態度。

對此財經新聞網站《MoneyWise》就曾在報導說明，探討舒活理財意指「不要有太積極存錢的壓力，不要一直覺得落後財務目標，不要完全花光積蓄，不要跟別人比較」。

此外，具有國際理財規劃顧問證照（CFP）的卡絲特羅（Brittney Castro）則認為，舒活理財的精神就在於擬定簡單財務計畫。原則上，只要審慎評估生活預算、收入開支，並落實存錢和花費規劃，就能放鬆心情把錢花在我喜歡的地方。因為，我會繼續努力上班賺錢。

圖／舒活理財的精神在於擬定簡單財務計畫，並落實存錢、花費規劃。取自pexels

關於這一點，堅持住紐約公寓，繳昂貴租金的菈德，也是很好的例子。

因為她確實有養成存錢與投資的習慣，快樂來源頂多是給萌犬吃好穿好，還有自己例行的護膚、皮拉提斯等行程，對於奢侈消費、奢靡旅遊，並無過多嚮往。

由此可見，人人詮釋的「舒活術」同中求異，都盡可能讓自己的工作壓力最小化、生活快樂最大化，把錢變成自己喜歡的樣子。

把錢變成喜歡的樣子！「舒活日常」各自表述

又舒活哲理中，又可大致分為兩派人馬，有些人熱衷吃高檔美食、享受高級度假，買盡所有看上的奢侈品，如鑽石珠寶、精品服飾、名牌包包和車子等。

至於另一派，則把滿足感看得較內心深層，認為健身運動、健康飲食、學習新事物或上一些心靈課程，甚至與朋友聊天等，只要是能幫助自我肯定，找到自身價值，進而達到身心愉快，就是一種愛自己（#self-care）的舒活表現。

圖／舒活哲理中，其中一派認為若能滿足內心層面、找到自身價值，就是舒活的表現。取自pexels

然而無論哪一派，這些年輕人都不再像過去安靜辭職那樣，直接放棄生活品質、逃避人生壓力、討厭一切工作負擔，只做最低限度的努力，或只埋首有熱情的工作，結果害自己每月吃土當月光族，陷入潦倒窘境。

「舒活哲學」來自世代態度的物極必反？

「舒活」這樣的生活新哲學之所以會誕生，可能來自一種態度的物極必反。

因為從最早開始，老一輩教育青年收穫與努力成正比，出社會只要主動打拚，就能比誰都早退休養老，但「奮鬥文化」實在讓人太過緊繃且「壓力山大」了，無奈演變到後來，「安靜離職」又因過於被動，讓人生儼然毫無生氣。

於是歐美Z世代與千禧世代，才會找尋「中庸」之道，展開專注當下與快樂的新生活，以溫柔堅定的立場，拒絕世道過度的競爭、過份的退縮，避免人生充斥著壓力與焦慮，也算是為自己身心健康而著想。

相信這股覺醒中的世代革命態度，對日後產業都將帶來部分的影響。例如消費者真正需求的轉變，改變許多行銷商業模式；還有公司企業幫助員工在生活、工作上擁有平衡，才能降低人才流動率。

（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）