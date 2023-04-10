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她入職第一天就丟工作！人資竟稱「offer發錯人了」

香港01／ 撰文：范玉瑩
浙江杭州有網友在論壇發文稱自己工作入職第一天「工作就沒了」，原因竟是人事部門稱「offer發錯人了」。情境示意圖。圖／Ingimage
浙江杭州有網友在論壇發文稱自己工作入職第一天「工作就沒了」，原因竟是人事部門稱「offer發錯人了」。情境示意圖。圖／Ingimage

《頭條新聞》報導，近日，浙江杭州有網友在論壇發文稱自己工作入職第一天「工作就沒了」，而原因竟是人事部門稱「offer發錯人了」。該網友表示，只能「自認倒霉，重新找工作」。

該網友在本地論壇發文稱：「之前吐槽了一個工作是創業型公司，前兩天收到了別的公司offer，今天入職，結果過去了，9點上班，我8:40到公司了，等到人事來上班給我安排工作，人家跟我說，她發錯offer了！！！我的工作又沒了。」

該網友表示，她之前面試通過後，確定入職，公司亦在招聘APP上給她發了入職邀約。結果上班第一天，工作就沒了。她表示，「以前都是在網上看才會有這種情況，現在發生在我這裡了，就很無語。」該網友同時稱，只能自認倒霉，重新找工作。

貼文發出後，亦有不少網友評論：「這種都能搞錯的公司，不去也罷」、「應該是對方有人了或者不要人了」、「我感覺是本來定了你，後來反悔了，又換了別人」、「有可能是人事在刷KPI呢」、「換我可能要跳起來了」。

亦有網友分享自己的類似經歷：「我當年找工作也碰到過，啥啥都好了，叫我去做個入職體檢，體檢完了打電話過去說什麼時候上班，結果人家說不招了。」

根據相關律師分析，若公司發出offer，應聘者接受，相當於公司與應聘者之間存在合約關係。若用人單位出爾反爾，就會給被錄用者造成信賴利益的損失。由於offer並不是勞動契約，雙方還未建立勞動關係，所以在勞動相關法律裡沒有相應的條款對其進行約束，但offer仍受《民法典》約束。當事人在立合約過程中有違背誠實信用原則的行為，給對方造成損失的，應當承擔損害賠償責任。勞動者在求職過程中，在收到入職通知書後，又被用人單位拒絕錄用的，可以訴求用人單位賠償損失。

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文章授權轉載自《香港01》

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