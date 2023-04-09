大腦不是用來記事情 而是思考及創造！現代人必學「第二大腦」知識管理術

摘要 你花很多時間讀書、上課、學了一堆東西，需要的時候卻腦袋當機，想不起來？ 你看了很多的網路文章和影片，做了很多的筆記，可是未來真的要用的時候，卻找不到在哪裡？ 你正在執行的專案，有太多資料要蒐集和整理，但每次都搞得手忙腳亂？ 為什麼會有這些問題？因為，你沒有「第二大腦」。

我為什麼想讀這本書？

《打造第二大腦》的作者是提亞戈．佛特（Tiago Forte），他是一位知識管理領域的專家，我長期追蹤他的文章，從他身上學到很多關於「生產力」和「數位筆記工具」的方法和技巧。2022年底聽到他要出書，我超級興奮，直接預購了英文版，入手之後一口氣讀完，非常好看的一本書。大家很幸運，繁體中文版現在也正式推出了。

作者在「知識管理」的領域已經深耕了十多年，他的學生大多是來自各個專業領域的知識工作者。他提出了一種稱為 CODE 的知識管理系統，這個系統能夠幫助我們更好地管理自己的知識，並打造出自己的「第二大腦」。這本書就是這套方法的詳細使用指南。

如果說 2022 年我讀過最好的筆記工具書是《卡片盒筆記》，那麼在2023年我可以大膽預測，最好的就是這本《打造第二大腦》。接下來，我跟大家分享關於第二大腦可以帶來的好處，以及如何使用 CODE 四個步驟來打造自己的第二大腦。

第一大腦遇到什麼問題？

首先，我們先來看一下我們的老朋友「第一大腦」——就是我們人類的大腦——遇到了什麼問題。

就像我們在工作的時候，如果只依靠第一大腦來記憶，我們的腦袋就會充滿了很多緊張的想法，像是今天要開的會議、待會要見的客戶、明天要準備好的報告。當我們打開電腦，看到四面八方的訊息等著我們消化和吸收，像是 Email、各種軟體的訊息通知、網路文章、YouTube影片和Podcast節目的精華，還有太多太多的資訊。這些資訊，可能都是很有價值的內容，可是我們的第一大腦沒辦法接受這樣持續性的資訊轟炸。這導致我們變得更焦慮、無法集中注意力。

關鍵就在於，第一大腦不是用來儲存和管理資訊，而是用來「思考」和「創造」。我們必須把儲存和管理資訊的動作，交給「第二大腦」來做。

第二大腦的好處是什麼？

為了舒緩第一大腦處理資訊的壓力，我們需要藉助「數位工具」來幫助我們儲存和管理資訊。其中最核心的軟體工具就是「數位筆記軟體」，像是微軟的 OneNote、或是蘋果的 Notes，還有常見的 Notion 和 Evernote。這些數位筆記工具，能夠用來跟各種資訊進行互動，方便我們擷取資訊、處理資訊、儲存資訊和尋找資訊。

第二大腦跟人類大腦的明顯差異，就是第二大腦擁有數位工具帶來的所有好處：是一個明確的、可控制的、可持續的、可共享的知識管理系統，而且它很可靠，能儲存大量的資訊，確保你在未來想要使用的時候，能夠即時地找到這些資訊。

像是我自己的軟體組合，就是利用 Notion 筆記軟體來管理所有專案的進度、安排各種工作的行程、還有和別人共享文件和協作作業。關於我的讀書心得和文章創作，我則是使用 Heptabase 筆記軟體，搭配「卡片盒筆記法」來儲存、整理和創造我所有的知識型內容。

當我們懂得利用數位軟體來打造自己的第二大腦，我們就等於多了一個很可靠、隨時待命、擁有無限記憶空間的小助手。

打造第二大腦的四個步驟

這本書將打造第二大腦的方法整理成四個步驟，英文簡寫是 CODE，分別代表：獲取（Capture）、組織（Organize）、萃取（Distill）和表達（Express），四個英文單字結合起來就是 CODE，簡單又好記。接下來我會對這四個步驟進行詳細的說明。

第一步：獲取

獲取是第二大腦的第一步，談的是我們如何「獲取」和「收集」訊息。在這個步驟中，我們需要去尋找、篩選和整理那些有價值的訊息，然後儲存在我們的數位筆記軟體裡面。然而，我們每天會看到跟聽到這麼多資訊，要擷取那些東西呢？

我很喜歡作者提出的四個標準，幫助我們篩選資訊。

第一，這個資訊是否對我有「啟發」？這種資訊會帶給我們新的觀點、給我們激勵、刺激我們的思考。

第二，這個資訊在未來是否「派得上用場」？像是你是一個軟體工程師，你就會想蒐集很多關於軟體開發和科技新聞的資訊，但是藝人的八卦可能就不是你未來用得到的東西。

第三，這個資訊是否與我們自己「息息相關」？像是跟朋友互傳簡訊裡面的精彩故事，跟某位前輩對談的經驗筆記，跟家人健康和生活相關的資訊，都可以記錄下來。

第四、這個資訊是否令我們「意想不到」？意思就是說，不要儲存那些你「早就知道」的事情，而是儲存那些你「還不知道」，但是想要弄懂的事情。

重要的是，在獲取訊息的時候，我們需要有一個清楚的篩選標準，就像濾網一樣把不重要的沙子過濾掉，只留下我們想要保存的重要訊息 。

第二步：組織

組織是第二大腦的第二步，談的是我們如何將獲取的資訊進行「組織」和「分類」。在這個步驟中，我們需要掌握一些分類的原則，幫我們將訊息整合到第二大腦當中。作者把組織資訊的類別區分成四種，分別是：專案、領域、資源、檔案庫。

「專案」就是我們正在努力的短期任務，像是我的其中一項專案就是寫出第二本書。「領域」就是我們長期負責的領域，像是我在經營部落格、拍攝說書影片就是一種要長期負責的領域。「資源」指的是未來可能有用的題材，像我就對時間管理很有興趣，只要跟時間管理有關的資訊都可以先歸類到這個資源裡。「檔案庫」就是除了前面三個類別之外的事情，你可儲存起來備而不用。

該如何運用這種組織的分類方式呢？每當我們獲取一則資訊或撰寫一則筆記的時候，我們就可以照這個順序儲存筆記。首先，這一則筆記對哪一個「專案」最能派上用場？如果這則筆記對每個專案都沒用，那麼它對哪個「領域」最有用處？如果對各個領域都沒有用處，那麼它屬於哪種「資源」？如果不屬於任何資源，那麼就把它放進「檔案庫」。

作者提醒我們：「組構資訊的方法是以可操作性為基礎，而不是資訊本身的類型，並以專案作為數位檔案的主要組織單位。」這個觀念很類似我之前分享過的另外一本書《防彈筆記法》的任務筆記，我們要一直把筆記存放到它能「發揮功用」的地方，還要使它能夠「盡快」在那裏產生效用。

第三步：萃取

萃取是第二大腦的第三步，談的是如何整理我們蒐集到的資訊，進一步簡化和濃縮這些資訊，讓它們變得更有價值，而且容易理解。作者把這種萃取資訊的過程稱之為「累進式摘要」（Progressive Summarization），指的就是一步一步進行的過程。

簡單來說，我們可以想像一下今天讀了一篇 1000 字的網路文章，講的是「不要在早上一起床就喝咖啡」。我們先做第一次的摘要，我們看到了文章裡面引用了一個科學實驗說明了這件事情，我們把這段 300 字的實驗結果整段複製下來，貼到數位筆記裡面。

到了隔天，我們在複習筆記的時候，重新看到這則筆記，我們就做第二次的摘要，我們把裡面提到咖啡因會影響「壓力荷爾蒙」分泌的詳細說明，標記成粗體字。

如果我們要讓這個筆記在未來派得上用場，我們要繼續精簡它，做第三次的摘要。這時候，我們把粗體字的科學結果改寫成自己看得懂的白話文，「起床立刻喝咖啡會降低抗壓性」。這句話，就是經過「累進式摘要」之後，濃縮出來的結果。

在使用這個方法的時候，作者建議我們這麼想：「請把未來的你想像成一位要求非常嚴格、極度忙碌又很不耐煩的顧客，不會有時間去鑽研所有細節找出滄海遺珠。」所以我們要想著把筆記「推銷」給未來的自己，最好的方式就是濃縮成一句自己以後看到、馬上就看得懂、容易勾起回憶的白話文。

第四步：表達

表達是第二大腦的最後一步，談的是如何將我們的知識和想法表達出來，產生具體的成果，並且跟別人分享和彼此交流。在這個步驟中，我們需要用適當的方式來表達知識和想法。

首先，是從第二大腦提取「記憶」。像是當我想要跟別人分享「閱讀技巧」的時候，我就可以在我的數位筆記裡面，搜尋關鍵字，例如：閱讀方法、閱讀習慣、閱讀速度之類的關鍵字。把找到的素材全部排列出來。

接著，我們可以「連結」這些筆記。像是我的閱讀習慣，就會有早上起床閱讀、睡前閱讀、通勤時間聽有聲書閱讀，我就可以把相關連的筆記連結起來，變成有順序、有條列式、有上下層級的資訊。

最後，是開始「創造」成果並表達出來。我可以把這些筆記、故事、研究和圖表全部串連起來，用通順的語句寫成一篇文章，或者寫成一篇 Podcast 說書講稿。擁有第二大腦的好處，就是我們可以運用蒐集過的所有素材，把他們連結起來，創造出一個新的產出結果。

作者認為：「我們在專業上的成功和生活的品質，直接仰賴著我們是否能有效地管理資訊。」懂得運用 CODE 四個步驟來管理資訊的人，有更高的機率獲得專業和生活品質上的成功。

後記：現代人必讀的知識管理法

《打造第二大腦》這本書提供我們一個全面性的知識管理系統，這套方法可以幫助我們更有效地收集、整理和管理知識與想法，進而提高我們的工作效率和學習效果。無論你有沒有用過數位筆記工具，我都大力推薦這本書給你，書中的方法跟觀念會改變我們對知識管理系統的認識。

最後，我覺得書中的這句話值得我們謹記在心：「我們要打造的不是完美無瑕的知識百科全書，而是建構有效的系統，並成為我們日常生活當中密不可分的一部份。」我們不要囤積資訊，而是要懂得使用資訊。我們不需要把筆記軟體弄得票漂亮亮，而是要懂得讓筆記的內容發揮它的真實效用。

推薦這套現代人必讀的知識管理方法給你。

《打造第二大腦：多一個數位大腦，資訊超載時代的高效能知識管理術》

作者：提亞戈．佛特（Tiago Forte）

譯者：陳文和

出版社：商業周刊

出版日期：2023/02/09

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。