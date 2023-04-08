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勞動部「減災」失效？ 去年320人職災死 創六年新高

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

上月底發生台中老屋施工倒塌，3名工人遭壓埋致死，引發社會對工安的關注。勞動部年年設定減災目標，勞動部長許銘春曾喊出安穩工作、安心職場、安全勞動的「三安」政策，而標榜提升職災預防、重建及補償的「勞工職業災害保險及保護法」也已經於去年五月上路，但根據最新數據，2022年全國重大職災死亡人數320人，等於去年平均每1.14天就有1名勞工死於職災，不但比2021年增加42人，更創下近6年新高，減災不減反增。

職安署官員指出，2022年勞保職災給付千人率為2.269，較2021年下降8.1％，其中除死亡千人率微升，失能及傷病千人率均下降，顯示整體職業災害仍呈下降趨勢。但官員也坦承，勞保職災給付千人率無法涵蓋未投保的人，時間點也有落差，所以要看的是重大職災死亡人數，去年全國重大職災死亡人數為320人，較前年增加42人。

其中，一向是死亡之組的營造業，去年職災死亡人數156人，比前年增加了19人，第二高的製造業74人，也比前年增加14人。

為了遏阻職災，職安署去年下重手，全國職業安全衛生檢查場次提高至17.1萬場，比前年增加7000場次，其中營造業就檢查了7.8萬場次，也比前年多了近8000場次，全部產業總共開罰5.2億元，比前年開罰金額多出1億，但顯然勤查、重罰成效不彰，職災死亡人數不降反增。

勞動部職安署署長鄒子廉解釋，去年疫情逐步解封、台商回流等，營建工程開案量暴增，在缺工又必須趕工的情況下，工地安全衛生管理的風險相對提高，職安署去年就監測到營造業職災頻仍，除多次實施全國同步勞檢，也擴大稽查高職災、高風險工地，七月下旬更修正發佈「違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點」，針對不同公司、工程規模提高罰鍰額度，如金額超過一億元的營建工程違反職安法，罰鍰金額不再只罰3萬元，而是一口氣拉到10萬元起跳開罰，並可按次累加。

鄒子廉說，去年下半年就著手檢討減災措施，為了不分散勞檢量能，改針對高風險、高職災、高違規的事業單位檢查，去年底也進一步訂定兩年為期的「職場安全健康提升策略」，以持續降低職災為目標，透過跨域治理加強企業源頭防災責任、強化高風險作業管理機制、提升國公營事業減災跨部會平台合作、擴大監督檢查層面等策略、整合各勞動檢查機構、地方政府等，強化減災效能。

他強調，今年截至3月底止，重大職業災害死亡人數為39人，較前年同期減少21人，降幅35％，降災初顯成效。

職災 勞動部

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