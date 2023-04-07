上班前4分鐘請生理假「慘遭主管駁回」 網指1關鍵：基本尊重

根據勞動部規定，女性受僱者如果因為生理期導致工作有困難，依法每月得申請生理假1日，無須提出相關證明文件，且雇主不得拒絕或視為缺勤。不過，一名女網友在網路上發文，表示自己第一次請生理假就被主管駁回，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「生理假要提早多久請？」為題發文，她透露在公司任職一年多，期間從來沒有請過假，但第一次請生理假就被主管駁回，對方認為沒有提早講，所以只能請事假。原PO的上班時間是4月1日晚上11點到隔天早上8點，她在4月1日的晚上10點56分申請生理假，換言之就是到班時限前4分鐘。

而主管駁回的理由為，「未經提前告知，導致現場人力調度有難度，本次請假請改請事假」。主管事後也直接私訊原PO，「不知道妳是否為刻意請生理假，本主管就有評論請假合理性，我也會同步給人資今駁回緣故」，並附上相關生理假申請方式的資訊。對此，原PO不解寫道，「生病或身體不適能提早預知嗎？想請問大家生理假的請法？上班前幾分鐘遞假單不算提早請的話，要提早多久才正確呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「生理假可以預先告知？我還第一次聽到」、「生理假要事先請？這主管很有事」、「我公司也是…不能臨時請假，不然主管會爆炸」、「我生理假都是當天請，誰會知道今天會不會不舒服，真的是很問號」。

也有網友提到尊重很重要，「妳是不是沒有跟主管講，就直接系統申請…感覺主管在意的是尊重的部分欸，我還沒遇過請假直接上系統不與主管告知」、「雙方都有問題吧，基本上臨時請假就應該先通知主管，這難道不是基本常識嗎？」、「看起來主管在乎的是沒有先口頭告知，然後妳就直接送假單吧」。