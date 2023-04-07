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他好奇「為何狂喊離職的人卻死不走？」 內行人曝背後暗黑目的

聯合新聞網／ 綜合報導
職場上對工作不滿意，離職換新工作常成為最終的解決辦法。示意圖／ingimage
職場上對工作不滿意，離職換新工作常成為最終的解決辦法。示意圖／ingimage

職場上常遇到對工作不滿喊著要離職的人，但講了很久卻仍不見採取行動，還往往都是做最外的。有網友好奇問「職場上一直說離識最後沒離職」是正常的嗎？釣出內行人曝背後目的「喊給別人走的」。

一名網友在《PTT Gossiping板》發文寫道，發現在職場上常會遇到一種人，就是一直抱怨工作，每次都喊說要離職，結果過了很久，也不見採取行動，反倒是平時不會將離職放在嘴上的人，幾乎都會離職，好奇問「這樣是正常的嗎？」

貼文引發討論，網友留言回應「你第一天出社會？」、「正常啊～會離職的早就拿離職單了」、「會叫的狗不咬人」、「真要離職的都很安靜」、「我同事資深6年平時安靜，離職7天閃人」、「散發負能量到你身上啊」、「放陷阱、誘餌」、「老屁股的口頭禪，喊給別人走的」。

但也有人持不同看法，覺得會一直喊離職的人，有可能是「因為沒錢」、「也不一定啦，想走但還沒找好下家啊」、「找不到下一個工作而已」、「我之前有很想走，但都一年多才挑到喜歡的公司，該說想離開，但沒有到待不下去」。

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